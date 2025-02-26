5 российских знаменитостей с ограниченными возможностями, которые вдохновляют миллионы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в 2023 году столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. После тяжёлой болезни ему ампутировали конечности. Однако уже в августе того же года он вновь вышел на лёд, участвуя в шоу Ильи Авербуха. Его возвращение стало символом несгибаемой воли и любви к своему делу.