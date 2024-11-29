5 признаков того, что ваш ребенок перегружен учебой и дополнительными занятиями

Часто гиперактивность возникает после того, как весь день приходилось сдерживать эмоции и вести себя «правильно» в школе или на занятиях. В случае же потребности в уединении ребенок может искать тихое место и выражать желание побыть в одиночестве. Это естественная реакция на перегрузку, и важно обеспечить ребенку возможность уединиться в комфортной для него обстановке.