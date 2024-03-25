5 признаков, что вторая половинка вам не подходит — и эти отношения превратятся в ад

Следующая причина, которая может помешать совместному существованию, — проживание в определённом городе и стране. Для многих такой вариант тоже не подходит, поскольку ни один, ни другой не готовы к переезду и смене образа жизни. А жить на чемоданах и летать друг к другу — тоже не самая лучшая идея. Также часто партнёры не подходят друг другу, если они разных религий, национальностей и прочее. Это с детства закладывается родителями: среди кого лучше искать себе вторую половинку.