5 правил ухода за кошкой старше 10 лет. Это должен знать каждый хозяин

Иногда соотношение возраста кошек и людей сводят к 1:7. Чтобы узнать, сколько лет любимцу по человеческим меркам, якобы нужно умножить его возраст на 7. Однако взросление кошки непропорционально человеческому. В Сети можно найти разные примеры соответствия кошачьего и человеческого возраста. В некоторых 10 лет питомца приравнивают к 60 человеческим годам. Иногда называют и другую цифру — 42 года. С 7 лет уже говорят о постепенном старении домашнего любимца. При этом средняя продолжительность жизни питомцев — 12−15 лет.