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5 правил ухода за кошкой старше 10 лет. Это должен знать каждый хозяин

Так жизнь возрастного питомца будет комфортнее.
Источник: Freepik

Иногда соотношение возраста кошек и людей сводят к 1:7. Чтобы узнать, сколько лет любимцу по человеческим меркам, якобы нужно умножить его возраст на 7. Однако взросление кошки непропорционально человеческому. В Сети можно найти разные примеры соответствия кошачьего и человеческого возраста. В некоторых 10 лет питомца приравнивают к 60 человеческим годам. Иногда называют и другую цифру — 42 года. С 7 лет уже говорят о постепенном старении домашнего любимца. При этом средняя продолжительность жизни питомцев — 12−15 лет.

Вот как сделать будни пожилой кошки комфортнее.

Подходящий корм

Пожилые кошки нередко отказываются от еды из-за проблем со здоровьем, вялости или физической слабости. Поэтому хозяину следует внимательно подойти к вопросу о подборе специального корма.

Нельзя угощать питомца едой со стола. Такие лакомства могут спровоцировать аллергию, болезни и обезвоживание.

Уход за шерстью

Пожилым животным труднее ухаживать за собой. К тому же шерсть становится тоньше и может образовывать колтуны. Вычесывать стареющую кошку нужно чаще.

Комфорт

Стареющие кошки не такие подвижные, как в молодости. Поэтому нужно позаботиться, чтобы у любимца была теплая, защищенная от сквозняков и уютная постель. Такой комфорт снизит стресс, которому нередко подвержены пожилые питомцы.

Рядом с подоконниками и шкафами, на которые любит забираться кошка, можно поставить стулья. Так спуск с них будет безопаснее.

Хороший лоток

Пожилой кошке может быть неудобно забираться в лоток с высокими бортиками, поэтому можно подобрать туалет со «стенками» пониже.

В преклонном возрасте у кошек нередко случаются артриты и недержание мочи. Из-за этого они могут не успеть дойти до лотка. Поэтому их можно поставить в нескольких комнатах.

Регулярный ветосмотр

Возрастных питомцев нужно приводить на осмотр к ветеринару не менее чем 1−2 раза в год. Хозяин может заметить ряд изменений очень поздно.