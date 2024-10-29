5 опасных народных средств для лечения ОРВИ

Некоторым людям кажется, что алкоголь облегчает состояние, но это не так. Организм тратит силы на борьбу с болезнью, но так ему приходится еще и бороться с интоксикацией от спирта. «Более того, при болезни нужно пить больше жидкости, а алкоголь, наоборот, приводит к обезвоживанию и вымыванию полезных веществ из организма. Так что, нет, никакого пива!», — объяснила терапевт.