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5 опасных народных средств для лечения ОРВИ

Народные методы «лечения» респираторных заболеваний все еще применяют довольно часто. Большинство из них безвредны, но и пользы от них немного. Какие методы могут значительно ухудшить состояние человека? Об этом рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Врач перечислила несколько самых опасных народных методов самолечения.

Дышать над горячей картошкой

Как утверждает терапевт, этот своеобразный метод ингаляции может в лучшем случае привести к перегреву, а в худшем навредит организму и поспособствует развитию осложнений. Особенно опасно дышать горячим паром, если есть высокая температура, гнойные выделения. Ингаляции можно делать только по назначению врача с помощью небулайзера и специальных лекарств.

Полоскать горло раствором с йодом

Йод относится к очень едким веществам и может серьезно навредить даже здоровой слизистой рта, а при респираторных заболеваниях она раздражена и воспалена и так. Кроме того, он может вызвать аллергию. Полоскать горло лучше солью или специальными растворами.

Закапывать нос медом с соком лука или чеснока

«Этот метод точно лучше не пробовать. Такое сочетание может сжечь слизистую и привести к аллергической реакции», — предупредила врач.

Пить теплое пиво

Некоторым людям кажется, что алкоголь облегчает состояние, но это не так. Организм тратит силы на борьбу с болезнью, но так ему приходится еще и бороться с интоксикацией от спирта. «Более того, при болезни нужно пить больше жидкости, а алкоголь, наоборот, приводит к обезвоживанию и вымыванию полезных веществ из организма. Так что, нет, никакого пива!», — объяснила терапевт.

Пить водку с перцем

Это не средство для отхождения мокроты, не поможет такой напиток и для облегчения состояния. Алкоголь только приведет к обезвоживанию, дополнительной интоксикации. Его употребление в период болезни запрещено.

«Лучшее решение при респираторных заболеваниях — следовать рекомендациям врача, по возможности оставаться дома и отдыхать», — заключила Ольга Александрова.