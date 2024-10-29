5 опасных народных средств для лечения ОРВИ

Врач перечислила несколько самых опасных народных методов самолечения.
Дышать над горячей картошкой
Как утверждает терапевт, этот своеобразный метод ингаляции может в лучшем случае привести к перегреву, а в худшем навредит организму и поспособствует развитию осложнений. Особенно опасно дышать горячим паром, если есть высокая температура, гнойные выделения. Ингаляции можно делать только по назначению врача с помощью небулайзера и специальных лекарств.
Полоскать горло раствором с йодом
Йод относится к очень едким веществам и может серьезно навредить даже здоровой слизистой рта, а при респираторных заболеваниях она раздражена и воспалена и так. Кроме того, он может вызвать аллергию. Полоскать горло лучше солью или специальными растворами.
Закапывать нос медом с соком лука или чеснока
«Этот метод точно лучше не пробовать. Такое сочетание может сжечь слизистую и привести к аллергической реакции», — предупредила врач.
Пить теплое пиво
Некоторым людям кажется, что алкоголь облегчает состояние, но это не так. Организм тратит силы на борьбу с болезнью, но так ему приходится еще и бороться с интоксикацией от спирта. «Более того, при болезни нужно пить больше жидкости, а алкоголь, наоборот, приводит к обезвоживанию и вымыванию полезных веществ из организма. Так что, нет, никакого пива!», — объяснила терапевт.
Пить водку с перцем
Это не средство для отхождения мокроты, не поможет такой напиток и для облегчения состояния. Алкоголь только приведет к обезвоживанию, дополнительной интоксикации. Его употребление в период болезни запрещено.
«Лучшее решение при респираторных заболеваниях — следовать рекомендациям врача, по возможности оставаться дома и отдыхать», — заключила Ольга Александрова.