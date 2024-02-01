5 музыкальных альбомов, созданных искусственным интеллектом

Зачем покупать билет на концерт «Металлики», если можно устроить шоу самому? Вероятно, так рассуждал блогер Брэдли Холл, когда задумал создать альбом своих кумиров за сутки. Тексты песен энтузиаст написал в светской беседе с ChatGPT, а вокал Джеймса Хэтфилда смастерил с помощью другой ИИ-модели, название которой решил оставить в секрете.
— Мам, я хочу на концерт «Металлики»!
— У нас есть «Металлика» дома.
«Металлика» дома: тык.
Знаменитая брит-поп-группа Oasis распалась в 2009 году. Пока мир переживал аномальную жару, декабрьский апокалипсис, ковид и даже строительство новых веток московского метрополитена, братья Галлахеры никак не могли помириться друг с другом и воскресить свой коллектив. В итоге соотечественники культовых рокеров выдали свежую пластинку за них, озаглавившись как Aisis (AI + Oasis). К слову, сами Галлахеры творчество ребят не оценили и лапидарно отправили их заниматься другими делами.
Исследователи Кристофер Джеймс Карр и Зак Зуковски, вероятно, заслушали Burzum до дыр, поэтому скооперировались для генерации собственного полноформатника в стиле блэк-метал. Разработчики использовали нейросеть SampleRNN и пластинку Diotima группы Krallice, чтобы выпустить тяжёлый релиз с типичным для жанра экзистенциальным названием Сoditany of Timeness. Для написания работы понадобилось три дня и несколько миллионов алгоритмов.
Американская дэнс-поп-группа Yacht перегнала тренды и выдала пластинку, созданную с помощью искусственного интеллекта, аж в 2019 году. Музыканты использовали модель MusicVAE от Google, которая обучалась на предыдущих работах группы и песнях похожих исполнителей. В результате ИИ сгенерировал отдельные мелодии, риффы, биты и тексты, из которых артисты создали полноценные композиции.
Альбом Chain Tripping был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший иммерсивный аудиоальбом». Премию пластинка в итоге не получила, но послушать её стоит и без этого.
Красиво завершает наш топ заметный авангардный электронщик Даниэль Лопатин, трудящийся под псевдонимом Oneohtrix Point Never. В сентябре 2023 года он выпустил лонгплей Again — яркий микс поп-музыки, прогрессива и построка, высоко оценённый критиками из The Guardian. В продакшене альбома отметился искусственный интеллект, который среди прочего внёс свою лепту в обработку вокальных дорожек.