5 музыкальных альбомов, созданных искусственным интеллектом

Красиво завершает наш топ заметный авангардный электронщик Даниэль Лопатин, трудящийся под псевдонимом Oneohtrix Point Never. В сентябре 2023 года он выпустил лонгплей Again — яркий микс поп-музыки, прогрессива и построка, высоко оценённый критиками из The Guardian. В продакшене альбома отметился искусственный интеллект, который среди прочего внёс свою лепту в обработку вокальных дорожек.