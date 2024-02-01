Знаменитая брит-поп-группа Oasis распалась в 2009 году. Пока мир переживал аномальную жару, декабрьский апокалипсис, ковид и даже строительство новых веток московского метрополитена, братья Галлахеры никак не могли помириться друг с другом и воскресить свой коллектив. В итоге соотечественники культовых рокеров выдали свежую пластинку за них, озаглавившись как Aisis (AI + Oasis). К слову, сами Галлахеры творчество ребят не оценили и лапидарно отправили их заниматься другими делами.