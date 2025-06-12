5 масштабных объектов России, которые перегнали стройку СССР

В 2019 году Россия запустила первую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». На данный момент проект не имеет в мире аналогов. Судно водоизмещением 21 560 тонн несет на себе два ядерных реактора КЛТ-40С и способно выдать 70 мегаватт электроэнергии и 50 гигокалорий в час тепла и может обеспечить энергией город с населением в 100 тысяч человек или горнодобывающие предприятия на отдаленных побережьях Ледовитого океана. Сейчас «Академик Ломоносов» стоит в порту чукотского города Певек и обеспечивает электричеством город и горнорудные компании Чаун-Билибинского энергоузла, среди которых есть и предприятия, добывающие золото. Проектом плавучей атомной станции уже заинтересовались страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.