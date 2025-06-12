5 масштабных объектов России, которые перегнали стройку СССР

Хотя удивляться нечему — наука не стоит на месте. Россия развивается рекордными темпами, собирая свои огромные пространства в единое целое и изобретая новые смыслы государственности.
Новый проект России: плавучая атомная станция «Академик Ломоносов»
В 2019 году Россия запустила первую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». На данный момент проект не имеет в мире аналогов. Судно водоизмещением 21 560 тонн несет на себе два ядерных реактора КЛТ-40С и способно выдать 70 мегаватт электроэнергии и 50 гигокалорий в час тепла и может обеспечить энергией город с населением в 100 тысяч человек или горнодобывающие предприятия на отдаленных побережьях Ледовитого океана. Сейчас «Академик Ломоносов» стоит в порту чукотского города Певек и обеспечивает электричеством город и горнорудные компании Чаун-Билибинского энергоузла, среди которых есть и предприятия, добывающие золото. Проектом плавучей атомной станции уже заинтересовались страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
В СССР о таком и не мечтали. Единственное, чего удалось достичь стране Советов — это строительство плавучих электростанций с газотурбинными установками, мощность которых не превышала 20 тысяч кВт. В те годы проект назывался «Северное сияние». Первая станция была построена в 1967 году. Всего было спущено на воду 6 станций, и все они работали в Арктике, но выработали ресурс. Последняя плавучая станция Советского Союза была разобрана в 2008 году.
Новый проект России: Крымский мост
Крымский мост через Керченский пролив собирались построить еще англичане в XIX веке. Именно ради этого проекта они и затеяли Крымскую войну 1856 года. Британцы собирались «пробить» сухопутный коридор в Индию, но затея не удалась.
Следующими, кто пытался построить мост, были немцы во время Великой Отечественной войны, но они смогли соорудить только грузовую канатную переправу.
После освобождения Крыма мост был впервые возведен силами советских инженеров и строителей — этого требовало снабжение фронта. Но простоял недолго — первый же ледоход привел опоры моста в негодность и снес целые пролеты.
Современное строительство Крымского моста за три года — с 2016-ого по 2019-й стало беспрецедентным по масштабу. Российскими инженерами было учтено множество моментов — от ледохода на Азове до сложных грунтов, течений и проблем судоходства.
Крымский мост длиной 19 километров имеет две ветки — автомобильную и железнодорожную. Ширина проезжей части — 23,5 метра. Крымский мост имеет 595 опор и пролеты длиной от 55 до 63 метров. Это самый длинный мост в Европе. Он способен выдержать землетрясение в 9 баллов. Его пропускная способность — 40 тысяч автомобилей в сутки и 94 поезда. За первые 4 года эксплуатации по нему проехали 19,5 млн машин.
Новый проект России: мост на остров Русский
Еще одной жемчужиной мостостроительства стал уникальный вантовый мост на Дальнем Востоке, соединивший город Владивосток и остров Русский. В СССР этот проект разрабатывался, но так и не был осуществлен. Возможно, из-за сложности, ведь строительство нужно было вести в условиях непредсказуемой погоды. Летом в Приморье жара, а зимой — мороз и ледяные штормы.
Мост, получивший название «Русский», был построен за 4 года. Он стал уникальным по многим параметрам:
- длина центрального пролета составляет 1104 метра — это абсолютный рекорд для вантовых мостов.
- По высоте пилонов он второй в мире. Она составляет 324 метра.
- Русский мост обладает уникальной системой вантов, ветровая нагрузка на которые снижена на 30%.
- Ванты способны выдержать перепады температур от −40°С до +40°С.
- Полуактивная система демпферов гасит колебания полотна моста, а поперечное аэродинамическое сечение делает его устойчивым к штормам.
- Опоры моста защищены от ледохода.
Строительство Русского моста дало толчок к развитию Дальнего востока, ведь на острове Русский одновременно с возведением моста был построен комплекс зданий ДВФУ — Дальневосточного федерального университета. Каждую осень здесь проводят Восточный экономический форум, на который собираются представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проект России: топливно-энергетический комплекс «Восток Ойл»
Гигантским проектом даже по сравнению с промышленными проектами СССР выглядит строительство топливно-энергетического комплекса «Восток Ойл» на полуострове Таймыр Красноярского края. Такие масштабы советским инженерам только снились. Достаточно сказать, что инвестиции в него составляют 10 000 млрд рублей. По завершении строительства «Восток Ойл» станет крупнейшим в мире кластером по добыче углеводородов и даст новый толчок развитию Русской Арктики.
Проект предусматривает освоение газовых и нефтяных месторождений Ванкорского и Восточно-Таймырского кластеров, прокладку 800 километров магистрального трубопровода, строительство 13 электростанций, 15 промышленных городов, трех аэродромов и строительство нового порта на Таймыре с нефтеналивными терминалами. Мощность отгрузки нефти к 2030 году по проекту должна составить 115 млн тонн в год. Для реализации проекта создается 100 000 рабочих мест.
По сравнению с проектом «Восток Ойл» даже проект строительства завода по сжижению газа на Ямале «Ямал СПГ» кажется скромным. Инвестиции в него составят «всего» 2 000 млрд рублей, а сам проект предусматривает «всего лишь» строительство завода, порта и международного аэропорта Сабетта.
Проект России: деловой центр «Москва-Сити»
С 1996 года ведется строительство проекта столичного делового центра «Москва-Сити». Общий объем инвестиций уже составил около 1200 млрд рублей. Первым построенным объектом стал мостовой переход «Багратион», соединивший берега Москвы-реки: Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко.
Доминантами центра стали башни-небоскрёбы «Башня 200», «Эволюция», «Империя», «Евразия», «Федерация», «Меркурий», «Башня на набережной», IQ-квартал, Neva Towers и «Город столиц», включивший в себя две 76-этажных башни и два 17-этажных здания.
В деле возведения небоскребов Россия опередила все страны Европы. Из самых высоких зданий, расположенных на континенте, 21 находится в «Москва-Сити». В ЕС пальму первенства держит Лондон — там расположено всего 7 небоскребов, а в Мадриде — 4. Вряд ли в СССР даже мечтали о таком первенстве.
Одним из самых сложных проектов «Москва-Сити» стало возведение «Центрального ядра» — комплекса, который включил в себя еще и подземную часть: три станции метро (включая уже действующую на момент начала строительства станцию «Деловой центр»), стоянку автомобилей на 2750 мест, торговый центр и переходы в другие здания комплекса. Наземная часть включает в себя гостиницу, развлекательный комплекс и концертный зал на 6 тысяч мест. Инвестиции только в этот проект составили 30 млрд рублей.
Но самым высоким зданием континента признан петербургский небоскреб «Лахта-центра», высота которого составляет 462 метра. Он не дотягивает до самого высокого дубайского небоскреба Бурдж Халифа, но выше второго по высоте небоскреба ОАЭ — Princess Tower. Высота этого здания — 414 метров.
Майя Новик