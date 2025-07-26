5 легендарных кубинских подарков в СССР: что дарил Остров свободы и где это доставали

В СССР кофе чаще был растворимым и безыскусным — да и тот было не сыскать днем с огнем, но кубинский натуральный кофе — молотый, в металлических банках с моментально узнаваемым рисунком — считался фееричной удачей. Его аромат стоял в кухнях чиновников и лучших из советских артистов. Кофе с Кубы не только бодрил, как и подобает нормальному кофе по умолчанию, — он пах совсем другой жизнью: южной, терпкой, страстной. Этот кофе варили в турке по всем правилам, а сам процесс превращался в ритуал сродни шаманскому. Часто его берегли «для гостей из числа нужных людей», чтобы не только удивить вкусом, но и подчеркнуть, что, мол, мы тут тоже не лыком шиты.