5 килограмм серебра для предателя: как Полтава сломала жизнь гетмана Мазепы

В 1700 году началась очередная русско-шведская война. Против России боевые действия вели вместе со Швецией Англия, Шотландия, Ирландия, Османская империя и многие другие. Среди тех, кто попытался помочь шведам, были и предатели. Среди них — поляки и запорожские казаки. Главным изменником стал гетман Войска Запорожского обеих сторон Днепра Иван Мазепа.
От соратника Петра до предателя России
8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва. Цель шведов — Москва. К этому времени Мазепа уже перешел на сторону Карла XII. Вместе с собой он прихватил казну, а за ним предать Россию решились 1,5 тысячи казаков. Все это произошло на фоне неудач русских войск, поэтому Мазепа считал, что окраина империи должна быть не под царем. Петр же объяснял, что война идет не за него, а за Россию.
— Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего, — обращался Петр Великий к солдатам и офицерам перед сражением.
К этому времени еще часть казаков перешла на шведскую сторону. Постепенно армия Карла XII увеличивалась. Внутри России происходили изменения. Новым гетманом стал Иван Скоропадский. Но Петр больше не доверял казакам. Дошло до того, что они не принимали участия в полтавском сражении. Все это как раз наследие Мазепы.
Под Полтавой русская армия одержала победу, и Швеция начала терять вес в мировой политике, хотя король рассчитывал на другой исход.
— Вчера брат мой король Карл звал вас отобедать, но сегодня не пришел и слова не сдержал, хотя я его очень ожидал, — высмеивал российский царь шведского монарха.
Орден для предателя
Мазепа был на хорошем счету у Петра I, хотя он получал доносы на него. В 1698 году был учрежден орден Святого апостола Андрея Первозванного. Гетман стал вторым кавалером высшей российской награды. Он был лишен ее, но получил другую.
— По получении сего сделайте тотчас монету серебряную весом в десять фунтов, а на ней велите вырезать Иуду, на осине повесившегося, и внизу тридесят серебряников лежащих и при них мешочек, а назади надпись сего: «Треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится». И к той монете сделать цепь в два фунта, пришлите к нам на нарочной почте немедленно, — приказал Петр Великий.
Идея для ордена Иуды возникла у Петра сразу после Полтавской битвы. Пятикилограммовую серебряную «награду» Мазепа так и не смог забрать лично. Он сбежал в Бендеры, но долго наслаждаться турецким гостеприимством не смог — скончался 2 октября 1709 года. По одной из легенд, он умер от педикулеза. Проще говоря, вши его съели. Но более реалистичной выглядит версия с сердечным приступом.
— Достойная смерть великого человека! Вши заели и римского диктатора Суллу, они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа Второго вши не покинули даже в гробу, — говорил Карл XII.
Российские дипломаты пытались убедить турецкие власти выдать предателя, но они отказались.
— Изменник же Мазепа еще за несколько часов прежде короля купно с некоторыми из своих изменнических единомышленников через Днепр перешел. Многие ж из оных сдались и просили у Его Царского Величества милостивого прощения. А куда он, Мазепа, ушел, того еще не ведомо, однако ж уповаем, что он своего заслуженного наказания не уйдет, — писал автор книги «Записки о Полтаве и ее памятниках» Василий Бучневич.
Мазепу похоронили в румынском городе Галац. В 1962 году местные власти снесли церковь, где покоились останки некогда близкого соратника Петра I.