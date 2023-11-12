5 глупых ошибок в речи, которые с потрохами выдают вашу безграмотность

Все мы хотим говорить грамотно, остроумно шутить и отвечать на реплики уместно, а не глупо. Неприятно прослыть деревенщиной в кругу приличных людей, даже если кто-то действительно перебрался в большой город из глубинки. Грамотная письменная и устная речь — залог вашего успеха в любой сфере жизни. Порой сложно уследить за словом, а оно, как известно, не воробей. Как же можно ненароком выдать свою неграмотность? Например, этими фразами и словами.

1. «Крайний раз».

Изначально слово «последний» старались избегать люди, чья работа связана с риском: лётчики, спасатели, альпинисты, подводники. Именно они начали изобретать нейтральные синонимы к неприятному на их взгляд прилагательному.

Суеверие можно понять, но от этого данная фраза не перестаёт быть ошибочной. Филологи утверждают: выражения вроде «кто крайний» и «крайний раз» — грубое нарушение норм русского языка.

2. «Одеть» и «надеть».

А это слово многие считают не меньшим маркером грамотности, чем род «кофе» в русском языке (мужской). По-прежнему мы надеваем одежду и одеваем Надежду. И не путаем одно с другим, если хотим говорить безупречно!

3. «Я смеюсь с тебя».

«Я долго смеялся с этой шутки». Знакомая фраза? Думаем, каждый хоть раз её слышал. Вот только подобные игры с глаголом «смеяться» не отвечают литературной норме и грамотному человеку чужды. Можно смеяться над кем-то или чем-то, а также вместе с кем-то. Но никак не с чего-то.

4. «На выходных поеду на дачу».

В непринуждённой речи вы можете сказать: «На выходных я поеду на дачу». Но общеупотребительным считается вариант «в выходные». Очень многие люди говорят неправильно, из-за чего мы рискуем вообще забыть о норме.

5. «Ложить» и «покласть».