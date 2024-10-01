5 главных музыкальных произведений Дмитрия Шостаковича, которые должен знать каждый

Пятая симфония, написанная в 1937 году, сыграла ключевую роль в карьере Шостаковича. После жёсткой критики его предыдущих произведений, в том числе оперы «Леди Макбет Мценского уезда», композитор создал эту симфонию как ответ на требования режима. Несмотря на то, что симфония была воспринята как «образец социалистического реализма», в её музыкальной ткани скрыта глубокая трагедия и личное послание композитора. Пятая симфония стала своеобразным символом внутреннего протеста и смирения одновременно, что делает её одной из самых обсуждаемых работ Шостаковича.