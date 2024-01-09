5 фраз, которые помогут быстро помириться после ссоры. Запомните их
И какие слова категорически говорить нельзя, чтобы не усугублять.
И какие слова категорически говорить нельзя, чтобы не усугублять.
Ссора между родными людьми, друзьями и даже между коллегами может заметно испортить настроение и надолго выбить из колеи. Нередко конфликт возникает из-за мелочи и разгорается, как костер, из-за эмоций с обеих сторон. Сгоряча люди могут наговорить друг другу много неприятных слов, хотя на самом деле так не считают. Потом бывает трудно прийти к перемирию, найти нужные слова, первым пойти на контакт.
РБК Life собрал 5 фраз, которые помогут помириться после ссоры. Их советуют эксперты.
Умение преодолевать трудности, выходить из конфликтов, не испортив окончательно отношения, — мастерство, которому надо учиться. Эксперт по коммуникации и психологии взаимоотношений Сергей Артемьев советует в этот момент отключить агрессию и действовать с позиции мира. Следует исходить из того, что оба участника ссоры искажают действительность и по-своему понимают слова и поступки друг друга. Реагируют не на реальность, а на свои предположения о ней.
«Например, ссора началась с вашего вывода о том, что забывчивость партнера о вечере вдвоем — прямое неуважение к вам. А он в это время сверхурочно работал, чтобы принести больше денег в семью, или отвлекся на что-то важное для него — и замкнулся в ответ на ваши обвинения», — пояснил эксперт.
Если ссора находится в активной фазе, психолог советует отложить свою реакцию и уточнить у второй стороны, как ситуация видится там. Вполне возможно, в ситуации нет того подтекста, который вложила первая сторона, подчеркнул психолог.
Он советует начать с таких слов:
Таким образом можно начать выстраивать мостик налаживания отношений. Примеры еще нескольких подходящих фраз привели на портале «Телефона доверия»:
Важно: надо постараться избегать слова «но», поскольку фраза «прости, но…» поставит под сомнение попытку примирения и может спровоцировать новый виток конфликта.
Итогом любой размолвки должно стать однозначное примирение, подчеркивают специалисты. Важно не уходить в затяжной конфликт, не играть в молчанку и не соревноваться, кто кого перемолчит. Нельзя оставлять никаких недосказанностей и обид, лучше все выяснить вовремя. Эксперты специализированного портала привели формулу эффективного извинения. Она выглядит так: сожаление (выражение эмоций) + ответственность (извинение, если ты был неправ, или намерение разобраться и все наладить) + исправление ситуации (как исправить ситуацию или не допустить ссоры вновь).