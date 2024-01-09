5 фраз, которые помогут быстро помириться после ссоры. Запомните их

Ссора между родными людьми, друзьями и даже между коллегами может заметно испортить настроение и надолго выбить из колеи. Нередко конфликт возникает из-за мелочи и разгорается, как костер, из-за эмоций с обеих сторон. Сгоряча люди могут наговорить друг другу много неприятных слов, хотя на самом деле так не считают. Потом бывает трудно прийти к перемирию, найти нужные слова, первым пойти на контакт.

РБК Life собрал 5 фраз, которые помогут помириться после ссоры. Их советуют эксперты.

Умение преодолевать трудности, выходить из конфликтов, не испортив окончательно отношения, — мастерство, которому надо учиться. Эксперт по коммуникации и психологии взаимоотношений Сергей Артемьев советует в этот момент отключить агрессию и действовать с позиции мира. Следует исходить из того, что оба участника ссоры искажают действительность и по-своему понимают слова и поступки друг друга. Реагируют не на реальность, а на свои предположения о ней.

«Например, ссора началась с вашего вывода о том, что забывчивость партнера о вечере вдвоем — прямое неуважение к вам. А он в это время сверхурочно работал, чтобы принести больше денег в семью, или отвлекся на что-то важное для него — и замкнулся в ответ на ваши обвинения‎», — пояснил эксперт.

Если ссора находится в активной фазе, психолог советует отложить свою реакцию и уточнить у второй стороны, как ситуация видится там. Вполне возможно, в ситуации нет того подтекста, который вложила первая сторона, подчеркнул психолог.

Он советует начать с таких слов:

«Как ты видишь ситуацию со своей стороны? Я хочу это понять, так как, возможно, не вижу всего, что происходит. Кажется, я теперь понимаю, как ты это видишь. Хочешь, расскажу, как у меня?»

Таким образом можно начать выстраивать мостик налаживания отношений. Примеры еще нескольких подходящих фраз привели на портале «Телефона доверия»:

«Я понимаю, что тебе было очень обидно и неприятно — так же, как и мне…»

«Жаль, что так получилось, я совсем не хотел тебя обидеть…».

«Мне дороги наши отношения, я не хочу их терять…».

«Как можно сгладить ситуацию?».

Важно: надо постараться избегать слова «но», поскольку фраза «прости, но…» поставит под сомнение попытку примирения и может спровоцировать новый виток конфликта.