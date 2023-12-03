5 фактов о шедевре Карла Брюллова «Всадница». Кого изобразил художник

Кто изображен на картине, почему в личной жизни гения живописи кипели итальянские страсти — читайте в материале РБК Life.



Загадочное происхождение героини полотна.

Картину Карлу Брюллова заказала русская княгиня Юлия Павловна Самойлова. Ее фамилия вышита на ошейнике собаки, написанной рядом со вставшей на дыбы лошадью.

Главные герои — воспитанницы аристократки: 16-летняя Джованнина Пачини и ее младшая сестра Амацилия, запечатленная в возрасте около шести лет.

Девочки были дочерьми композитора Джованни Пачини, сочинившего оперу «Последний день Помпеи». По слухам, он был возлюбленным Самойловой. После его смерти графиня забрала наследниц музыканта к себе. Но есть и другие версии, делятся подробностями на сайте «Культура.РФ». Якобы по документам у Пачини была только одна дочь — Амацилия. Быть может, старшую девочку вне брака родила сестра второго супруга Самойловой — оперного певца Пери. Либо у светской дамы и ее воспитанницы была «более тесная родственная связь».

«Недаром “Всадницу” сначала считали портретом самой графини», — отмечают на портале «Культура.РФ».

«Личный Везувий Брюллова».

Так биографы художника иногда называли саму Юлию Самойлову, пишет «Новый очаг».

«Бойтесь ее, Карл! Эта женщина не похожа на других. Она меняет не только привязанности, но и дворцы, в которых живет. Не имея своих детей, она объявляет чужих своими. Но я согласен, и согласитесь вы, что от нее можно сойти с ума», — говорил о графине князь Гагарин, на ужине у которого познакомились Брюллов и Самойлова (цитата по «Артхиву»).

О Самойловой ходило множество слухов. Ее происхождение тоже ставилось под вопрос. Якобы отцом графини мог быть и не генерал Павел Пален, муж ее матери, а итальянец Джулио Литта — приемный дедушка Самойловой. Последний оставил в наследство громадное состояние двум внебрачным детям и приемной внучке. А еще графиня отличалась яркой — итальянской — внешностью, добавляют в «Артхиве».

Самойловой приписывали многочисленные романы. Говорили, что она, будучи фрейлиной, стала любовницей Александра I. Впоследствии ее выдали замуж за флигель-адъютанта императора Николая Самойлова. Новоиспеченный супруг не был рад такому союзу. Брак развалился. Пару официально развели с возвратом остатков приданого, и Самойлова перебралась в Италию. Там она и встретилась с Брюлловым.



Любимая муза.

Современники называли художника «Великий Карл». Высокую оценку и мировую славу мастер получил во многом благодаря полотну «Последний день Помпеи». Увидев произведение, шотландский писатель Вальтер Скотт воскликнул: «Это не картина, это целая поэма!», дополнили в документальном фильме «Женский портрет» телеканала «Культура».

Изначально полотно с успехом выставлялось в Риме, Милане, Париже. В 1834 году его отправили в Санкт-Петербург. Официальный заказчик картины — промышленник, ученый и меценат А. Н. Демидов — преподнес картину Николаю I, уточнили в Русском музее.

Замысел фундаментального полотна у Брюллова появился во время прогулок по развалинам Помпеев и бесед с Юлией Самойловой, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург». Графиня также стала одной из героинь картины. Брюллов трижды изобразил ее в этом произведении. Ее можно увидеть на переднем плане в образе двух матерей. Девушка в розовой тунике — тоже она. Рядом с последней героиней Брюллов написал автопортрет.

Самойлову также можно увидеть и на другой картине Брюллова — «Маскарад», где художник запечатлел возлюбленную и ее приемную дочь Амацилию Пачини.



Разбирательства Самойловой и ее приемных дочерей.

Третьим супругом Юлии Самойловой стал французский аристократ. Впоследствии ей пришлось выплачивать ему весомые алименты, и к старости графиня разорилась.

Джованнина Пачини вышла замуж за австрийского офицера и переехала в Прагу. Приемная мать гарантировала ей внушительное приданое. Но из-за разорения Самойловой обе воспитанницы в итоге взыскивали с нее обещанные средства через адвоката.

Самойлова скончалась в 1875 году. Она пережила Брюллова на 23 года. Художник умер в 1852 году, ему было 52 года. Последние дни княгиня провела в бедности в Париже. Судьба ее приемных дочерей неизвестна.



Любопытные детали на картине «Всадница».

Ветви деревьев на картине изображены согнутыми ветром. Однако вуаль на шляпке Джованнины Пачини повернута в другую сторону. Конь встал на дыбы, а хрупкая 16-летняя девушка сохраняет спокойствие. Как отметили в документальном фильме «История одного шедевра» Третьяковской галереи, художнику красота была интереснее правды. И мечтавших о портрете кисти Брюллова заказчицам, вероятно, тоже.

Конную прогулку мастер передает несколько идеализированно, дополнили в фильме Третьяковки. Наряд всадницы более парадный, чем платье-амазонка, в которое в те времена женщины облачались на конные прогулки.

И все же художник с удивительной реалистичностью передал детали — светотени на теле лошади и ее мышцы, фактуру ткани, камней и дерева. В Третьяковке уточняют, что на многих портретах Брюллов уделял внимание героиням и окружению: «И это тоже показывает, насколько он ценил красоту окружающего мира».

При этом Брюллов мог найти что-то отличительное и прекрасное в каждой модели. Во многом поэтому его портреты и были столь востребованы среди светских дам.