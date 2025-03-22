5 фактов о «Купании красного коня». Что напророчил Петров-Водкин

Избежать критики произведению тоже не удалось. Например, Петрова-Водкина упрекали в том, что коней, как на его картине, не бывает. На подобные упреки мастер отвечал, что заимствовал образ из русской иконописи — псковских и новгородских икон XIV—XVI вв. еков. В 1910-ые годы реставраторы расчищали их от поздних наслоений, и зрители увидели иконы в первозданном виде — цвета на них были такие же яркие, как и на полотне Петрова-Водкина, рассказали в документальном фильме Третьяковской галереи «История одного шедевра». Столь красные кони, к примеру, есть на иконах «Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре» (XIV век) или «Святые князья Борис и Глеб на конях» (вторая половина XIV века).