5 фактов о «Купании красного коня». Что напророчил Петров-Водкин

Яркое и узнаваемое «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина уже современники художника пытались прочесть как скрытое пророчество. Рассказываем, какие предзнаменования приписывали картине, кто стал моделью для коня и всадника и почему почти на 40 лет шедевр «застрял» в Швеции.
Сын сапожника и ученик Серова
Мать художника прислуживала в обеспеченных купеческих домах. Ее предки — крепостные крестьяне, трудившиеся на московской ткацкой фабрике. Из Тульской губернии они переехали на Волгу после того, как бывший помещик проиграл полдеревни человек в карты, рассказывают на портале «Культура.РФ».
Отец Петрова-Водкина работал сапожником, и его предки давно жили в Хвалынске в Саратовской губернии, где художник и появился на свет.
Будущий гений живописи окончил приходскую школу и попытался поступить в самарское железнодорожное училище, но провалил экзамен. Это не остановило его — Петров-Водкин показал рисунки художнику Федору Бурову и так оказался в его «Классах живописи и рисования». Доучиться юноша не успел — мастер умер всего через два года. Ученик был вынужден вернуться домой.
В 17 лет Петров-Водкин уезжает в Санкт-Петербург и поступает в Центральное училище технического рисования Штиглица. Во многом юноша был обязан архитектору Роману Мельцеру, посетившему Хвалынск из-за очередного проекта. Он увидел работы начинающего живописца и уговорил свою заказчицу Юлию Казарину помочь художнику.
Впоследствии Петров-Водкин перебрался в Москву, там он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в мастерской Валентина Серова — автора еще одного легендарного полотна «Девочка с персиками».
Конь и Апокалипсис
Петров-Водкин начал работу над «Купанием красного коня» весной 1912 года, уточняют на портале «Моя Третьяковка». Публике картину представили в том же году на выставке «Мира искусства». Как пишет «Артхив», полотно было «не в экспозиции выставки, а до начала любого осмотра». С нее начинался и заканчивался осмотр работ. Арт-критик Всеволод Дмитриев назвал работу Петрова-Водкина «пламенем высоко поднятого знамени, вокруг которого можно сплотиться», добавляют в «Вирутальном Русском музее».
Вокруг произведения сложилось немало трактовок. Всего через два года после «премьеры» начнется Первая мировая война, и сам художник воскликнет «Так вот почему я написал “Купание красного коня”. Спустя еще три года у картины появится очередная интерпретация: “В 1917 году красный конь воспринимается вполне однозначно”, — указывает “Артхив”. Кто-то увидит в ней предзнаменование трагических событий, но будут и те, кто “Купание красного коня” прочтет как зов надежды на обновление. Другие осмыслят шедевр так: человек якобы существует не в масштабе конкретного пейзажа, а внутри “вселенского пространства”.
Избежать критики произведению тоже не удалось. Например, Петрова-Водкина упрекали в том, что коней, как на его картине, не бывает. На подобные упреки мастер отвечал, что заимствовал образ из русской иконописи — псковских и новгородских икон
Обращение к иконописи упоминается неспроста. Еще в родном Хвалынске Петров-Водкин учился иконописи, а позже нередко занимался церковными заказами. Кроме того, супруга художника — Мария-Маргарите Йованович — была католичкой. Чтобы обвенчаться с ней, художник украсил своды храма в Хвалынске — таким оказалось требование священника.
Образ красного коня есть и в сюжете апокалипсиса — на красном огненном коне скачет всадник Апокалипсиса.
Похожее отношение к цвету можно найти и в современном Петрову-Водкину западном искусстве — французском фовизме и у Анри Матисса. Возможно, мастер видел работы коллеги в поездке по Европе или в коллекции Щукина и Морозова. В 1911 году Матисс и сам посетил Москву — к слову, француз был восхищен древнерусскими иконами. Он утверждал: то, к чему стремилась современная ему живопись, уже много веков назад достигли русские живописцы, дополняют в документальном проекте Третьяковской галереи.
Прототип главного героя
Сначала «Купание красного коня» было реальной сценой купания коней и мальчишек — Петров-Водкин начинал писать полотно на хуторе «Мишкина пристань» (Саратовская губерния).
«В деревне была гнедая лошаденка, старая, разбитая на все ноги, но с хорошей мордой. Я начал писать процесс купания вообще. В процессе работы я предъявлял все больше и больше требования чисто живописного значения, которые уравняли бы форму и содержание…» — цитируют художника на портале «Моя Третьяковка».
Есть несколько версий о том, кто мог бы послужить в качестве прототипа для всадника. Согласно одной из них, им мог быть и писатель Владимир Набоков, а также художник Сергей Калмыков. Однако в бумагах Петрова-Водкина сохранилось упоминание: моделью все же стал его двоюродный брат — Александр Трофимов, родные называли его Шурой.
Кличка лошади-модели известна — это конь Мальчик.
Необычная перспектива
Петров-Водкин изобрел «сферическую перспективу» в живописи. Ее создание связано с сильным эмоциональным потрясением, которое художник перенес еще в подростковом возрасте — на его глазах произошла мужицкая драка, в которой убили человека. Тогда юноша сбежал на холм, и оттуда ему открылся необычный вид на родные края.
«…я увидел землю, как планету… Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, — я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене», — «Артхит» цитирует художника.
«Сферическую перспективу» можно отследить и в «Купании красного коня».
Шведские годы
Вскоре после выставки «Мира искусства», в 1914 году, «Купание красного коня» отправилось на Балтийскую выставку в шведском Мальмё. Путешествие растянулось почти на 40 лет. Из-за Первой мировой войны произведение не получилось вернуть после завершения выставки. Далее последовали революция в России и Вторая мировая война. Шедевр оставался в Швеции до 1950 года, жене художника удалось вернуть произведение уже после его смерти — Петров-Водкин скончался 15 февраля 1939 года. С 1928 года его здоровье ухудшалось — живописец болел туберкулезом, врачи даже запретили ему писать картины маслом из-за состояния легких.
В 1953 году «Купание красного коня» приобрела коллекционер Казимира Басевич, а в 1961-м шедевр был передан в дар Государственной Третьяковской галерее.