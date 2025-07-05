5 детских игр на дачах родом из СССР, которые до сих пор популярны

Задача крайних — выбить кого-нибудь мячом, задача же «центровых» — уворачиваться, прыгать, падать, приседать, кричать и смеяться, не покидая игровую зону. Особенно обидно, кстати, было, когда выбивали подло — с близкого расстояния, или с какой-нибудь подлянкой с заподвыводвертом, или когда мяч кидали неожиданно в спину. Зато сколько было радости, если удалось поймать мяч в прыжке или сделать кульбит через него и никому не разбить нос (себе тоже). Победителем становился тот, кто остался последним, а потом — смена ролей. «Вышибалы» учили не только ловкости, но и выдержке: нужно было любой ценой держать удар, часто и в прямом смысле.