466 миллионов лет назад вокруг Земли были кольца, как у Сатурна

«Тот факт, что на климат Земли могла повлиять система колец, открывает нам новые горизонты в понимании того, как внепланетные факторы способны влиять на земной климат», — резюмирует Томкинс, давая понять, что до окончательного изучения вопроса еще очень далеко. Более того, ученые уже предполагают, что, возможно, эта система колец была не единственной в земной истории, и что могли быть и совсем другие факторы, влиявшие на нашу планету из космоса.