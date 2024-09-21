466 миллионов лет назад вокруг Земли были кольца, как у Сатурна

Каждая планета в Солнечной системе уникальна и имеет свои особенности, которые позволяют узнать ее по внешнему виду. Например, Юпитер самый большой, Нептун состоит изо льда, а с кольцами — это Сатурн. Впрочем, такие упрощения не совсем верны — например, у Нептуна тоже есть остатки системы колец, а полмиллиарда лет назад, как оказалось, они были даже у Земли.
Ученые, сделавшие это открытие, утверждают, что оно поможет лучше понять историю планеты: как менялся ее климат, как формировались горы. Самое популярное воздействие на планету — это падение метеорита 65 миллионов лет назад, которое вызвало вымирание динозавров. Но этот метеорит был далеко не единственным, и даже не самым значительным.
Как раз примерно 466 миллионов лет назад с земной поверхностью столкнулся целый ряд метеоритов, кратеры от падения которых геологи смогли установить. При этом ученых удивляло, что все кратеры находятся в пределах 30 градусов от экватора, хотя в этих пределах находится всего 30% континентальной земной коры.
Обычно астероиды попадают в совершенно случайное место на планете, будь то Земля, Марс или Луна, но в падениях ордовикского метеоритного события явно читалась закономерность. Об исследовании, которое привело к новому открытию, рассказал сайт IFLScience.
Профессор Школы Земли, атмосферы и окружающей среды Университета Монаша в Австралии Энди Томкинс с коллегами провел исследование расположения кратеров, сопоставив их с динамикой перемещения материковых плит, и пришел к выводу, что вероятность попадания всех метеоритов именно в эти участки суши невероятно мала. Для понимания вероятности авторы статьи предлагают такую метафору: представьте себе, что у вас есть монетка с тремя сторонами, вы будете ее подбрасывать, и 21 раз подряд выпадет решка.
Вывод, к которому пришли ученые, таков: крупный астероид подлетел близко к Земле, зафиксировался на орбите планеты, расколовшись на множество небольших астероидов и временно образовал небольшой каменный пояс из обломков, которые вращались вокруг планеты.
В течение нескольких миллионов лет после столкновения осколки из пояса регулярно падали на Землю, образуя кратеры точно по курсу своего вращения. А еще, как объясняет Томкинс, в пластах, расположенных в то время по курсу вращения обломков, тоже можно найти россыпи метеоритных пород на глубине, соответствующей по геологическому возрасту 466 миллионам лет назад — это следы более крошечных осколков.
Кроме кратеров кольца оставили и другой след на нашей планете, повлияв на ее климат. Как предполагают ученые, осколки образовали настоящее облако, из-за которого часть планеты находилась в тени. Это могло стать одной из причин Хирнантского ледникового периода, случившегося в самом конце Ордовикского периода. Ученые называют это время самым холодным за последние 500 миллионов лет земной истории.
«Тот факт, что на климат Земли могла повлиять система колец, открывает нам новые горизонты в понимании того, как внепланетные факторы способны влиять на земной климат», — резюмирует Томкинс, давая понять, что до окончательного изучения вопроса еще очень далеко. Более того, ученые уже предполагают, что, возможно, эта система колец была не единственной в земной истории, и что могли быть и совсем другие факторы, влиявшие на нашу планету из космоса.
Ранее рассказывали, что кольца Сатурна в следующем году могут стать невидимыми.