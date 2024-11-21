40 лет в тени Райкина. Зигзаги судьбы актрисы Горшениной

Справедливости ради, Ян Фрид мало что мог предложить жене. У него были режиссёрские работы и в 1950-е, и в 1960-е, но Горшенина позже отзывалась о них презрительно, как о сделанных «по соцзаказу». По-настоящему Фрид прославился лишь в 1978-м, когда на Новый год по Центральному телевидению показали его экранизацию пьесы Лопе де Вега «Собака на сене» — с Михаилом Боярским (который ещё не стал всесоюзным ДАртаньяном), Маргаритой Тереховой (тоже ещё не сыгравшей Миледи), Арменом Джигарханяном, Игорем Дмитриевым и Николаем Караченцовым. Конечно, актёры тогда прославились больше, чем режиссёр, но после этого успеха Фрид чуть ли не на ежегодной основе начал выпускать музыкальные фильмы по классическим произведениям.