40 лет в тени Райкина. Зигзаги судьбы актрисы Горшениной

Актёры, как правило, люди зависимые — от ролей, которые им предлагают, от фильмов, в которые их приглашают, от режиссёров, с которыми предстоит работать в том или ином проекте. Конечно, если все условия сходятся вместе — получается успех, а то и та единственная работа, которая способна прославить на веки вечные. Чаще, правда, получаются проходные работы, каждая из которых становится лишь ступенькой к последующей известности. А иногда не получается ничего. Или получается слишком поздно, как было в случае с актрисой Викторией Горшениной, которая на 40 лет словно замерла в тени Аркадия Райкина.
Предложение, от которого не отказываются
К Райкину Горшенина попала, по сути, случайно — назвать иначе её приход в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр невозможно. У неё вообще была странная и непростая судьба. Она родилась 21 ноября 1919 года в китайском Харбине, где тогда жила её семья — то ли эмигранты, то ли просто беглецы от охватившей бывшую Российскую империю Гражданской войны. Потом Горшенины вернулись, но отца будущей актрисы арестовали, как японского шпиона; остальным членам семьи ничего не сделали.
После школы Виктория пыталась стать актрисой — училась в театральном училище Свердловска (сейчас — Екатеринбург), затем уехала в Москву, чтобы поступить в Щепкинское училище, которое работало при Малом театре, начала играть на легендарной сцене… Но началась Великая Отечественная, театр и училище уехали в эвакуацию, а по возвращении в Москву Горшениной поступило предложение, от которого она не смогла отказаться — работать с Райкиным.
«На сцене я выглядела неплохо»
Дело было в 1943-м, Аркадий Райкин лишь годом раньше возглавил тот самый театр эстрады и миниатюр. Собственно, Горшениной его и представили, как «уже довольно известного, но начинающего эстрадного артиста». Она понимала, что делает шаг вниз — уходит на эстраду после сцены Малого театра, но согласилась. И оказалась в замкнутом мирке, который существовал лишь ради Райкина.
«Главные роли в театре миниатюр писались только в расчёте на самого Райкина», — рассказывала Горшенина много позже в одном из интервью. Но роль ведомой её, кажется, устраивала полностью — она считала Райкина гениальным артистом, а себе отводила роль его партнёрши.
Собственно, Райкин и искал примерно таких подчиненных в труппу — от них требовалось не затмевать главную звезду театра, а наоборот — помогать тому, чтобы та засияла ещё ярче. Иногда случались эксцессы. Например, актёр Вадим Деранков (Райкин называл его «сильным характерным актёром») в какой-то момент чуть не сравнялся с худруком, тот начал его искусственно затирать и отодвигать в сторону, Деранков в итоге ушёл в Московский театр миниатюр, но через восемь лет вернулся — и больше никаких вольностей себе не позволял.
А уже в конце 1960-х похожая история случилась с Романом Карцевым, Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким — те поставили в рамках театра Райкина собственную программу, но тот явной конкуренции не потерпел.
А Горшенина не бунтовала. «Думаю, что на сцене я выглядела неплохо и была на своем месте», — говорила она.
К бунту её не смогло сподвигнуть даже замужество.
«Хочешь в кинозвёзды вырваться?»
В принципе со своим мужем, режиссёром Яном Фридом (настоящее имя Яков Фридланд — прим. ред.) Горшенина познакомилась благодаря Райкину. Фрид тогда служил в 15-й воздушной армии, был майором, и ему поручили привезти в часть театр Райкина, который оказался рядом с гастролями, если, конечно, к шефским концертам перед солдатами Красной армии можно применить это слово. Фрид поручение выполнил, а заодно встретил «милейшую блондинку в японском кимоно» и… влюбился. Чувство оказалось взаимным, через год влюблённые поженились, и казалось, что актриса буквально ухватила судьбу за хвост — пример Любови Орловой, которая вышла замуж за Григория Александрова, был тому порукой. Но время всё расставило по своим местам…
Фрид тогда не был известным режиссёром. У него имелось несколько ещё довоенных работ, четыре года в действующей армии — и всё. В послевоенные годы он снимал документальные фильмы, а к художественному кино вернулся лишь в середине пятидесятых, поставив «Двенадцатую ночь» по Шекспиру. Жену в этот фильм он не пригласил.
У Горшениной было много объяснений для этого — да и вообще для того, что она почти не появлялась в кино до конца семидесятых. Тут и маленькая труппа театра Райкина, где каждый актёр на счёт и вырваться на съёмки почти невозможно, и требование самого Райкина не «светиться» больше нигде: «Ты хочешь в кинозвезды вырваться? А что будет с театром, тебе всё равно?! Я против того, чтобы ты снималась!».
Горшенина не хлопнула дверью, оставшись «актрисой Райкина» и позволив карьере Фрида двигаться своим чередом. Впрочем, она упоминала, что небольшие роли в фильмах мужа играла. Но тайком от Райкина и в выходные.
В погоне за «Тартюфом»
Справедливости ради, Ян Фрид мало что мог предложить жене. У него были режиссёрские работы и в 1950-е, и в 1960-е, но Горшенина позже отзывалась о них презрительно, как о сделанных «по соцзаказу». По-настоящему Фрид прославился лишь в 1978-м, когда на Новый год по Центральному телевидению показали его экранизацию пьесы Лопе де Вега «Собака на сене» — с Михаилом Боярским (который ещё не стал всесоюзным ДАртаньяном), Маргаритой Тереховой (тоже ещё не сыгравшей Миледи), Арменом Джигарханяном, Игорем Дмитриевым и Николаем Караченцовым. Конечно, актёры тогда прославились больше, чем режиссёр, но после этого успеха Фрид чуть ли не на ежегодной основе начал выпускать музыкальные фильмы по классическим произведениям.
У самой Горшениной фильмография тогда была очень куцей. Она, разумеется, появлялась в фильме-бенефисе Райкина «Люди и манекены», в документалках, посвящённых ему же. Да в военной драме 1967 года «Дорога домой» сыграла немецкого кинорежиссёра Лени Клингенталь (очевидная аллюзия на Лени Рифеншталь).
К концу 1970-х диктат Райкина явно пошел на убыль, он уже не так рьяно следил за работой своих актёров «на стороне», и с 1981 года Горшенина снималась в каждом фильме Яна Фрида — «Сильва», «Вольный ветер», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф»… Не в главных ролях, разумеется, и без расчёта на звёздность — актрисе было уже за шестьдесят, и, кажется, она хотела лишь наверстать то, что упустила в предыдущие десятилетия.
Окончательно наверстать, конечно, не получилось, хотя в 1985-м Горшенина и стала заслуженной артисткой РСФСР. «Тартюф» снимался уже фактически в другой стране — съёмки шли с августа по октябрь 1991-го, а премьера состоялась в 1992-м, когда большинству жителей бывшего СССР стало не до похождений героев Мольера.
Да и возраст давал о себе знать — к тому времени Горшениной исполнилось 72, Яну Фриду — 84. В 1995-м супруги уехали в Германию — как признавалась Горшенина, за лучшей медициной. Фрид скончался в 2003-м, Горшенина пережила мужа на 11 лет. Она умерла в немецкой клинике 6 сентября 2014 года, не дожив двух месяцев до своего 95-летия. Оба супруга похоронены в Германии.