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4 января ученые всего мира отмечают День Ньютона

Исаак Ньютон — единственный в истории науки ученый, в честь которого отмечается День его имени. Уже один этот факт красноречиво говорит о масштабе этого гения.

Источник: Российская газета

Сами ученые подчеркивали масштаб его уникальной личности. Например, французский ученый Жозеф Лагранж говорил: «Это величайший гений, когда-либо существовавший. Он самый счастливый, ведь систему мира можно установить только один раз».

Впрочем, по поводу «самый счастливый», кто-то может поспорить. Ведь Ньютон с детства был нелюдимым, одиноким человеком. Не имел друзей. У него не было личной жизни.

Само его появление на свет 4 января 1643 года в небольшой британской деревушке Вулсторп было почти чудом. Он родился намного раньше срока хилым и болезненным, поэтому близкие не верили, что младенец выживет, и долго не крестили. К счастью, они ошиблись. Ребенок выжил, был назван Исааком в память об отце, который не дожил до рождения сына. Мать вскоре после рождения вышла снова замуж и оставила сына с бабушкой.

Еще при жизни Ньютон стал легендой своего времени. Пожалуй, наиболее ярко и кратко о нем сказал астроном Уильям Гершель:

«С Ньютона начинается эра зрелости человечества». Действительно, он заложил основы сразу многих наук. Достаточно назвать три закона механики, закон всемирного тяготения, закон вязкости, бином Ньютона, методы дифференциального и интегрального исчисления, доказательство, что Земля представляет собой шар, расширенный у экватора и сплюснутый у полюсов. В работах по оптике он первым доказал, что белый цвет раскладывается на смесь цветов спектра, разъяснил природу радуги. В 1668 году создал первый телескоп-рефлектор, который принес ему международную славу.

В 1705 году за научные труды королева Анна возвела Исаака Ньютона в рыцарское звание.

Но великий ученый отметился не только в физике и математике, но и на других поприщах. Например, именно Ньютон провел «Великую перечеканку» старых серебряных монет ручной работы на новые, машинной выделки. Как великий ученый оказался автором этой реформы, став хранителем Тауэрского монетного двора в 1696 году. Почему же принял предложение друзей и занялся финансами страны? Есть много мнений, но факт остается фактом. Отметим, что это была вовсе не синекура. Финансы Англии пребывали в 1696 году в плачевном состоянии. В обращении ходили старые монеты, которые были обрезаны по краям, а из обрезков умельцы делали новые деньги. В этой мутной воде процветали фальшивомонетчики.

В такой сложнейшей ситуации великий ученый проявил себя великолепным администратором. Уже через несколько лет старых монет в обращении почти не осталось, а несколько десятков фальшивомонетчиков были казнены.

Эта реформа еще больше подняла авторитет Ньютона в глазах общества. Он стал для англичан почти культовой фигурой, про которого, казалось, они знали почти все. Тем большим открытием стали известные только в XX веке новые материалы.

Выяснилось, что он занимался алхимией, но эти работы никогда не публиковал, с современниками-алхимиками не общался. Около 30 лет жизни он отдал поискам философского камня — мистической субстанции, способной превращать любой металл в золото.

Но, как считают историки, целью этих опытов было вовсе не обогащение, а попытки как-то объединить законы физики и химии в единую систему мира. К сожалению, единственным результатом этих опытов стало серьезное отравление ученого. У него началась депрессия, он сутками безвылазно сидел дома, по несколько дней почти не спал и не притрагивался к еде. После смерти в его организме было обнаружено опасное содержание ртути.

Практически не публиковалось при жизни Ньютона и его чрезвычайно обширное религиозное наследие. Оно стало широко известно только в XX веке.

В эпитафии на могиле Исаака Ньютона перечисляются научные заслуги, а завершается она словами: «Да возрадуются смертные, что среди них жило такое украшение рода человеческого».