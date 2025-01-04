4 января ученые всего мира отмечают День Ньютона

Но великий ученый отметился не только в физике и математике, но и на других поприщах. Например, именно Ньютон провел «Великую перечеканку» старых серебряных монет ручной работы на новые, машинной выделки. Как великий ученый оказался автором этой реформы, став хранителем Тауэрского монетного двора в 1696 году. Почему же принял предложение друзей и занялся финансами страны? Есть много мнений, но факт остается фактом. Отметим, что это была вовсе не синекура. Финансы Англии пребывали в 1696 году в плачевном состоянии. В обращении ходили старые монеты, которые были обрезаны по краям, а из обрезков умельцы делали новые деньги. В этой мутной воде процветали фальшивомонетчики.