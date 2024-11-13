4 признака манипулятора. Узнайте, не манипулируют ли вами

Можно выделить четыре основных признака манипулятора, пишет PRIZMA, просветительский ресурс Московского городского педагогического университета (МГПУ), со ссылкой на лекции заведующего лабораторией развития личностного потенциала в образовании НИИ УГО МГПУ Андрея Иоффе.
- Первый из них — сознательное искажение информации. Манипулятор использует принцип «Вот про это я скажу, а про это — нет».
- Второй признак — подталкивание к действию или к бездействию.
- Третий — стремление получить выгоду, про таких людей говорят, что они идут по головам.
- Четвертый признак — нанесение вреда, при общении с манипулятором его жертва всегда остается в «минусе», а сам манипулятор будет в «плюсе».
В PRIZMA уточняют, один или два признака сами по себе еще не указывают на то, что человеком манипулируют. Однако при наличии всех признаков стоит насторожиться.
Манипуляторы могут использовать такие рычаги, как:
- Страх. «В каждом из нас живут страхи — так вот манипулятор их вытаскивает и пытается навязать. Его посыл: “Если ты не сделаешь вот это, с тобой произойдет нечто ужасное”, — объясняют в МГПУ.
- Вина. Манипуляторы будут внушать собеседнику, что он не такой, как все, и совершил что-то не то. В итоге человек будет чувствовать стыд, вину, неполноценность.
- Желания. В МГПУ утверждают, что такой прием могут применить и в рекламе — покажут идеальную картинку и заявят: “Зачем откладывать воплощение мечты? Возьми кредит и исполни ее сейчас!”.
- Привычка. Люди подчас действуют “на автомате” и руководствуются стереотипными представлениями — “так наш мозг экономит энергию”, объясняют в МГПУ. Манипуляторы пытаются сделать так, чтобы их жертва считала, будто действует как обычно, а по сути поступает так, как нужно манипулятору.
Как защититься от манипулятора: инструкция
В МГПУ предложили инструкцию, следуя которой можно попытаться защититься от манипулятора. Прежде всего человеку следует задуматься, зачем ему соглашаться на определенные действия и в чем состоит его интерес. Кроме того, нужно попытаться установить, кто источник информации, и поискать другие источники. Далее следует взять время, чтобы все обдумать, вспомнить о своих ценностях и только потом принимать решение поддаваться на манипулирование или нет.
«Да, мы можем согласиться на условия манипулятора по своим личным причинам — но мы сделаем это осознанно», — добавили в МГПУ.
Ранее РБК Life рассказывал, как защититься от энергетических вампиров. Как отметила клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор Евгения Пименова, энергетическими вампирами подчас становятся люди с ярко выраженной созависимой структурой личности.
«Они постоянно пребывают в роли жертвы и отличаются инфантильностью и проблемами с ответственностью. Также это может быть человек с депрессивным или тревожным расстройством, не имеющий внутреннего ресурса на то, чтобы отдавать, а готовый только брать. Кроме того, энергетическими вампирами часто являются люди с нарциссическим, пограничным и психопатическим личностными расстройствами, то есть люди, у которых есть проблемы с эмпатией и чувствительностью», — уточняет эксперт. Также энергетическим вампиром может быть человек, во взрослом возрасте столкнувшийся с травматическими событиями, не получивший поддержку и не справившийся с ситуацией эмоционально.