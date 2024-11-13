4 признака манипулятора. Узнайте, не манипулируют ли вами

«Они постоянно пребывают в роли жертвы и отличаются инфантильностью и проблемами с ответственностью. Также это может быть человек с депрессивным или тревожным расстройством, не имеющий внутреннего ресурса на то, чтобы отдавать, а готовый только брать. Кроме того, энергетическими вампирами часто являются люди с нарциссическим, пограничным и психопатическим личностными расстройствами, то есть люди, у которых есть проблемы с эмпатией и чувствительностью», — уточняет эксперт. Также энергетическим вампиром может быть человек, во взрослом возрасте столкнувшийся с травматическими событиями, не получивший поддержку и не справившийся с ситуацией эмоционально.