4 привычки на удаленке, которые разрушают наш позвоночник

Ежедневные привычки неправильно держать спину и подобные каждый день разрушают позвоночник. Особенно сильно влияет на здоровье то, как человек сидит за компьютером. При этом проблема может возникнуть, даже если человек работает на удаленке дома в любимым кресле. Врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин в разговоре с «Доктором Питером»назвал четыре распространенные привычки, которые убивают позвоночник.
Сидеть с ноутбуком на коленях, склонившись над ним
По словам врача, это самая распространенная привычка людей, которую можно наблюдать буквально везде: в офисе, на улице, в кафе. Человек ставит какой-либо гаджет внизу, на уровне нижней части живота или на коленях, и сидит, склонившись над ним. В итоге возникает целый ряд проблем: спина согнута, мышцы шеи напряжены, диафрагма и органы брюшной полости сжаты, нарушено их кровоснабжение. Таким образом, это положение вредно и для всех отделов позвоночника, и для внутренних органов. Врач призывает корректировать эту позу. Так, если рядом нет рабочего стола, на который можно поставить ноутбук, надо использовать специальную подставку, чтобы не приходилось так сильно склоняться над техникой и сгибать спину.
Сидеть за компьютером, съехав тазом вперед, с согнутой поясницей
Иногда такое положение создает сам человек, как бы съезжая тазом вперед по офисному креслу и вытягивая руки к клавиатуре. Также спровоцировать это может и мебель: стул/диван с глубокой посадкой или слишком откинутой спинкой. Сидеть таким образом не только неудобно, но и вредно. В этой позе голова уходит вперед, а шея сильно сгибается. При этом позвонки шейного отдела испытывают сдавливание, что приводит к грыжам и протрузиям. Кроме того, большая нагрузка приходится на копчик и тазовое дно, что может привести к кокцигодинииу (болям в копчике), застою крови в тазовых органах и нарушению венозного оттока с варикозом таза и ног.
Сидеть за компьютером с прямой спиной, не пользуясь спинкой
В таком положении люди работают часто специально, пытаясь сидеть ровно. При этом спинка стула отклонена и не поддерживает спину. Долго в этом положении человек все равно не продержится, а вред такая поза принести может.
Дмитрий Симкин подчеркнул, что не нужно пытаться держать поясницу ровно, она должна быть немного прогнута и при этом расслаблена. Иначе мышцы спины будут долго испытывать напряжение, лишая нормального кровоснабжения как самих себя, так и позвоночник. В связи с этим человек уже через несколько минут, скорее всего, почувствует дискомфорт, сильную усталость, переходящую в боль, а также желание расслабиться и согнуться.
Сидеть близко к монитору, опираясь на стол, при этом шея вытянута вперед и голова немного запрокинута
Некоторые люди работают, придвинувшись к монитору и вытянув вперед голову и шею. Так человек портит зрение, потому что уменьшает допустимое расстояние от глаз до монитора. Кроме того, это провоцирует напряжение мышц в шейном отделе, что в свою очередь ведет к образованию горбика на шее, остеохондрозу, а в дальнейшем —протрузиям и грыжам дисков.
Что делать?
Врач отмечает, что нужно заботиться об эргономике рабочего пространства. Нужно обратить внимание на кресло, оно должно поддерживать спину в положении, близком к вертикали. Поясница должна быть при этом прогнутой.
Если есть возможность выбрать рабочий стул, нужно выбрать эргономичную модель с возможностью отрегулировать наклон спинки, поясничную поддержку, глубину сиденья, синхромеханизм и высоту подлокотников.
Что касается ноутбука, лучше, если у него будет внешний монитор. Если такой возможности нет, нужно хотя бы купить подушку под поясницу, которая разгрузит спину, и подставку для монитора, которая позволит установить экран на более комфортный уровень.
При этом для отдыха нужно создать отдельное место, отметил врач.
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Айгуль Сабитова