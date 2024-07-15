4 привычки на удаленке, которые разрушают наш позвоночник

Иногда такое положение создает сам человек, как бы съезжая тазом вперед по офисному креслу и вытягивая руки к клавиатуре. Также спровоцировать это может и мебель: стул/диван с глубокой посадкой или слишком откинутой спинкой. Сидеть таким образом не только неудобно, но и вредно. В этой позе голова уходит вперед, а шея сильно сгибается. При этом позвонки шейного отдела испытывают сдавливание, что приводит к грыжам и протрузиям. Кроме того, большая нагрузка приходится на копчик и тазовое дно, что может привести к кокцигодинииу (болям в копчике), застою крови в тазовых органах и нарушению венозного оттока с варикозом таза и ног.