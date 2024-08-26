4 причины, почему у многих древнеримских статуй нет головы. Вы удивитесь

Издание Live Science в беседе с экспертами выяснило, почему у многих сохранившихся до наших дней древнеримских статуй отсутствует голова. Оказывается, дело не только в хрупкости артефактов. Историк Рейчел Куссер отметила, что подчас нужна «археологическая криминальная экспертиза».
Уязвимость
После долгих лет экспонирования и перевозок при падении статуй в первую очередь у скульптур ломается шея. Куссер даже называет ее самым уязвимым местом человеческого тела.
Посмертное наказание
Но в случае с древнеримскими статуями «отрубленная» голова не всегда случайность. В Древнем Риме существовало посмертное наказание damnatio memoriae. В сенате могли провести голосование, чтобы осудить память императора. В итоге имя правителя стирали из записей, принадлежавшее ему имущество конфисковывали, а портреты и статуи обезображивали. Например, так поступили с портретами Нерона (37−68 годы нашей эры).
«Съемные» головы
Древнеримские скульпторы иногда создавали статуи со «съемными» головами. Как отметил куратор древностей Музея Гетти в Лос-Анджелесе Кеннет Лапатин, благодаря такому решению можно было использовать разные материалы для создания лиц и тел в скульптуре, приглашать разных скульпторов для работы над одной статуей или заменять голову в скульптуре в дальнейшем.
Хитрости недобросовестных арт-дилеров
Древнеримские статуи могут стоит очень много, так что некоторые недобросовестные арт-дилеры решили, что заработают больше, если продадут не один артефакт, а два. Вероятно, они и разделили головы и тела некоторых скульптур.
Пример — статуя Draped Woman в коллекции Музея Гетти. В 1972 году институция приобрела двухметровую скульптуру, от которой осталось только тело. Однако, судя по архивным фото, до 1930-х годов артефакт был в сохранности. Впоследствии один из кураторов музея заметил, что кто-то выставил на торги голову от скульптуры, напоминающую Draped Woman. Так что статую удалось восстановить, несмотря на то, что она была довольно грубо разделена на части.
Ранее сообщалось о том, что в Италии обнаружили руины садов императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика, известного как Калигула. Он был безжалостным тираном, в Live Science его охарактеризовали как садиста, унижавшего членов сената. Император взошел на трон в 37 году нашей эры, а в 41 году правителя убила преторианская гвардия, которая должна была его защищать. Свое прозвище Калигула император получил в детстве от воинов отца, так как носил обувь солдатского образца.