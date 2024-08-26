4 причины, почему у многих древнеримских статуй нет головы. Вы удивитесь

Пример — статуя Draped Woman в коллекции Музея Гетти. В 1972 году институция приобрела двухметровую скульптуру, от которой осталось только тело. Однако, судя по архивным фото, до 1930-х годов артефакт был в сохранности. Впоследствии один из кураторов музея заметил, что кто-то выставил на торги голову от скульптуры, напоминающую Draped Woman. Так что статую удалось восстановить, несмотря на то, что она была довольно грубо разделена на части.