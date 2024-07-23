4 причины, по которым стоит покупать бумажные книги

Иногда новая технология полностью заменяет собой предыдущую. Почти никто сегодня не покупает аналоговые телевизоры, компакт-диски и не пользуется домашним телефоном. Но некоторые технологии остаются с нами, несмотря ни на что: например, традиционная почта, распечатанные фотографии или бумажные книги.
Читать книги можно в электронном формате с экрана любого компьютера или смартфона, а еще можно слушать их аудиоверсию, но спрос на бумажные книги почти не падает, и у этого есть много причин. Вот, например, что можно делать с бумажной книгой:
Одолжить
Физическую копию книги легко можно вручить друзьям или родственникам, и сделать это гораздо проще, чем с электронной. В случае с электронной версией вас могут ограничивать авторские права, правила сервиса для чтения, неудобство при передаче файла — а физическую книгу нужно лишь поднять и вручить. К тому же такой жест будет весомее, и шансы, что человек прочитает эту книгу, растут.
Делать заметки
Конечно, в школе нас учат никогда не писать в книгах, но если речь идет о вашей личной библиотеке, почему нет? Тем более если делать это аккуратно и карандашом. Так проще обдумывать происходящее и помечать важные места, а еще физическое действие помогает мозгу включаться в чтение. Кроме того, старые книги с пометками (или автографами) ценятся даже выше, особенно если записи оставил известный человек или специалист — ведь они тоже становятся частью истории. Ну или просто можно нарисовать на полях красивый цветочек, чтобы поднять себе настроение.
Хвастаться
Стеллаж, заставленный книгами — это красиво, интересно и очень много говорит о владельце. Книжная полка украшает квартиру и позволяет оценить собственные достижения (как много вы прочитали). А еще это отличная отправная точка для беседы, если к вам пришли гости — и, конечно, самый лучший фон для любого созвона.
Отдать
Электронную книгу после прочтения можно хранить — или удалить. Бумажную книгу можно поставить на полку и разглядывать, подарить другу, продать, отнести в библиотеку или оставить в наследство для детей, если она уж очень ценная. Электронные книги, кстати, как напоминает сайт Popular Science, по наследству не передать: ведь вы не покупаете их во владение, а всего лишь приобретаете лицензию на персональное использование.
А если книг вдруг стало слишком много, вот несколько советов, куда деть ненужные.
Георгий Мазуркевич