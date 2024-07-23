4 причины, по которым стоит покупать бумажные книги

Конечно, в школе нас учат никогда не писать в книгах, но если речь идет о вашей личной библиотеке, почему нет? Тем более если делать это аккуратно и карандашом. Так проще обдумывать происходящее и помечать важные места, а еще физическое действие помогает мозгу включаться в чтение. Кроме того, старые книги с пометками (или автографами) ценятся даже выше, особенно если записи оставил известный человек или специалист — ведь они тоже становятся частью истории. Ну или просто можно нарисовать на полях красивый цветочек, чтобы поднять себе настроение.