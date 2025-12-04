4 декабря — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу: как возникла традиция и почему она оказалась удивительно полезной

Взрослые долгое время держались от этой традиции на расстоянии: «письма — это для детей». Но велнес-культура последних лет изменила отношение. Люди все чаще обращаются к простым ритуалам, которые возвращают ощущение опоры и ясности. И письмо, написанное 4 декабря, оказалось одним из самых доступных способов поговорить с собой, пока мир вокруг стремительно ускоряется (а то и откровенно сходит с ума). Это, по сути, что-то вроде тихого декабрьского диалога между вами сегодняшним и тем, кем вы хотите стать в новом году.