36 писателей создали роман «Четырнадцать дней» о ковидном локдауне-2020

Три дюжины гигантов современной литературы объединили свои усилия и написали роман «Четырнадцать дней», действие которого разворачивается в Нью-Йорке в начале пандемии COVID-19. Каждый из авторов отвечает за историю одного персонажа, но о том, кто именно какой эпизод написал, читатель узнает только в конце книги.