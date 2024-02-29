36 писателей создали роман «Четырнадцать дней» о ковидном локдауне-2020

Три дюжины гигантов современной литературы объединили свои усилия и написали роман «Четырнадцать дней», действие которого разворачивается в Нью-Йорке в начале пандемии COVID-19. Каждый из авторов отвечает за историю одного персонажа, но о том, кто именно какой эпизод написал, читатель узнает только в конце книги.
Сюжет «Четырнадцати дней» начинает развиваться 31 марта 2020 года, когда Нью-Йорк закрыли на первый ковидный карантин. Группа прежде не знакомых друг с другом жителей одного из многоквартирных домов в Нижнем Ист-Сайде в течение двух недель еженощно собирается на крыше, знакомится, и, по аналогии с «Декамероном» Боккаччо, рассказывает друг другу разные истории.
Истории различаются по длине, стилю и жанру. Например, в одной идет речь о монахине-медсестре, которая может точно предсказать, когда пациент умрет. А в другой — об истребительнице постельных клопов, считающей себя паучихой.
Придумал проект известный автор триллеров и мистических «ужастиков» Дуглас Престон. Он же написал обрамляющий новеллы сюжет, согласно которому, инициатором ночных соседских встреч на крыше стала управдом по имени Йессения Григореску. Она же потом руководит ритуалом, по очереди давая слово то одному, то другому соседу.
Авторами вставных новелл стали 36 известных писателей, включая Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»), Джона Гришэма («Фирма») и Селесту Инг («И повсюду тлеют пожары»). Имена авторов перечислены на обложке, но кто из них написал ту или иную новеллу, сообщается лишь в самом конце книги.
По словам Престона, суть романа состоит в том, что в ситуации утраты, неопределенности, изоляции, единственное, что помогает людям объединиться и поддержать друг друга — это рассказывание историй, сторителлинг.
Сторителлинг — центральная часть любой человеческой культуры на Земле. Это в наших генах. Мы рассказываем друг другу истории, чтобы осмыслить трагедию, войну, насилие, пандемию.
«Мы рассказываем истории, чтобы найти смысл в ужасном, бессмысленном мире. Вот о чем на самом деле эта книга», — объясняет Престон.