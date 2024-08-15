36-летний итальянец одновременно заразился COVID, ВИЧ и обезьяньей оспой

Уникальный набор диагнозов у одного человека описали ученые-медики в авторитетном Journal of infection еще в августе 2022 года. Теперь историю снова вспоминают в соцсетях и подкастах на фоне новой вспышки оспы обезьян в Африки. На этом континенте с января 2022 года вплоть до 4 августа 2024-го зарегистрировано 38 465 случаев оспы обезьян и 1456 смертей, в том числе более 14 тысяч случаев и 524 смерти только в Демократической Республике Конго в этом году, сообщает The Guardian.