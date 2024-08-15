36-летний итальянец одновременно заразился COVID, ВИЧ и обезьяньей оспой

Уникальный набор диагнозов у одного человека описали ученые-медики в авторитетном Journal of infection еще в августе 2022 года. Теперь историю снова вспоминают в соцсетях и подкастах на фоне новой вспышки оспы обезьян в Африки. На этом континенте с января 2022 года вплоть до 4 августа 2024-го зарегистрировано 38 465 случаев оспы обезьян и 1456 смертей, в том числе более 14 тысяч случаев и 524 смерти только в Демократической Республике Конго в этом году, сообщает The Guardian.
Рассказываем, что это был за случай.
Пациент — 36-летний итальянец — съездил в Испанию, где имел отнюдь не традиционные, к тому же незащищенные отношения. Примерно через девять дней у мужчины поднялась температура, все время болела голова и горло. Он чувствовал себя уставшим, к тому же у него увеличились лимфатические узлы в паху. С такими симптомами больной поспешил к врачам.
Первым положительный результат показал тест на коронавирус — уже через три дня после появления симптомов. Вскоре после этого у мужчины появилась сыпь на левой руке и волдыри по всему телу. Он обратился в отделение неотложной помощи сицилийского города Катания, где у него взяли тест на оспу обезьян (monkeypox или сокращенно mpox, как советует называть этот диагноз ВОЗ) и ВИЧ — оба оказались положительными.
При этом мужчина утверждал, что не так давно проверялся, и все было чисто. Хотя в целом у него очень внушительный анамнез — излеченный сифилис, биполярное расстройство и уже ранее перенесенный ковид — несмотря на двукратную вакцинацию.
В больнице пациент провел почти неделю. Медики успешно излечили его от ковида и от оспы — о ней теперь напоминают лишь небольшие шрамы. Но теперь делают выводы.
«Этот случай еще раз доказывает: симптомы оспы обезьян и covid могут “перекрываться”, — пишут исследователи из Университета Катании (Италия) в своем отчете. — Это подтверждает, что в случае коинфекции сбор анамнеза имеет решающее значение для постановки правильного диагноза. Следует отметить, что мазок из горла пациента на оспу обезьян даже через 20 дней был положительным, а это позволяет предположить, что люди все еще могут быть заразными в течение нескольких дней после клинической ремиссии».
По словам исследователей, сегодня это единственный зарегистрированный случай коинфекции вирусом оспы обезьян, SARS-CoV-2 и ВИЧ. При этом до сих пор нет достаточных доказательств, того что такое комбо не усугубляет состояние пациента.