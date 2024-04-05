355 человек в музее надели на голову трусы и установили рекорд Гиннесса

Когда вы в следующий раз придете в музей и увидите, что все посетители ходят там с трусами на головах, не торопитесь уходить. Возможно, вы оказались в центре любопытного мероприятия. Такого, какое на днях можно было наблюдать в американском Сент-Луисе.
Во-первых, Городской музей в Сент-Луисе известен преимущественно тем, что здесь хранится гигантских размеров пара нижнего белья — с длиной пояса в пять метров, шириной 2,1 метра и высотой 1,8 метра. Их в 1977 году создали художницы Пэт Эби и Энн Пейдрик. Зачем? Ну это же современное искусство!
Во-вторых, телефонный код Сент-Луиса — 314. И эта цифра здесь сакральная. Даже 14 марта сделали праздником — Днем 314 (март — третий месяц года). И в этом году музей решил отметить знаменательную дату, пригласив 314 гостей.
В-третьих, по чистому совпадению, именно 14 марта здесь открывалась передвижная выставка «Наука рекордов Гиннеса».
Естественно, сложив все эти три слагаемых, руководство музея решило воздать должное своим гигантским трусам и установить какой-нибудь рекорд. Самым очевидным оказалось попросить гостей прийти с трусами на голове. Пришли, правда, не 314 человек, а все 355. И из-за этого рекорд по самому большому скоплению людей с трусами на головах, установленный в музее, стал еще более убедительным. А чтобы зафиксировать его, позвали судью Книги рекордов Гиннеса.
По условиям рекорда, все должны были носить трусы на голове в течение целой минуты. И не всем это оказалось по силам — среди всех посетителей оказался один ребенок, который не выдержал тяжести рекорда на своей голове и снял трусы (с головы) раньше времени. Впрочем, это не помешало установлению рекорда, и теперь Сент-Луис может гордиться двумя вещами — гигантскими трусами в музее и трусами на головах посетителей, настоящих патриотов, готовых на все, чтобы прославить любимый город.