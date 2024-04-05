355 человек в музее надели на голову трусы и установили рекорд Гиннесса

По условиям рекорда, все должны были носить трусы на голове в течение целой минуты. И не всем это оказалось по силам — среди всех посетителей оказался один ребенок, который не выдержал тяжести рекорда на своей голове и снял трусы (с головы) раньше времени. Впрочем, это не помешало установлению рекорда, и теперь Сент-Луис может гордиться двумя вещами — гигантскими трусами в музее и трусами на головах посетителей, настоящих патриотов, готовых на все, чтобы прославить любимый город.