Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35 лет назад в Берлине открыли Бранденбургские ворота

В кадре: «Открывай Бранденбургские ворота!».

Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года, но одним из символов эпохи разделения Германии на ГДР и ФРГ продолжали оставаться закрытые Бранденбургские ворота, которые находились на границе Западного и Восточного Берлина. Они официально открылись для прохода 22 декабря 1989 года.

На фотографии, сделанной в тот день на восточной стороне, в окружении горожан за полетом выпущенного белого голубя наблюдают канцлер ФРГ Гельмут Коль (четвертый справа), бургомистр Берлина Вальтер Момпер (в красном шарфе) и последний председатель Совета Министров ГДР Ханс Модров (стоит рядом с Момпером с поднятыми руками). С тех пор Бранденбургские ворота превратились в символ объединенной Германии.

Тремя днями ранее после встречи с Модровым Коль выступил в Дрездене, у развалин церкви Фрауэнкирхе с речью о необходимости строительства новой Германии:

Мы хотим войти в мир, в котором больше согласия и больше свободы. В котором больше сотрудничества, а не противодействия. Дом Германия, наш общий дом, должен быть построен под европейской крышей. Это должно быть целью нашей политики.

Гельмут Коль