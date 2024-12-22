35 лет назад в Берлине открыли Бранденбургские ворота

Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года, но одним из символов эпохи разделения Германии на ГДР и ФРГ продолжали оставаться закрытые Бранденбургские ворота, которые находились на границе Западного и Восточного Берлина. Они официально открылись для прохода 22 декабря 1989 года.
На фотографии, сделанной в тот день на восточной стороне, в окружении горожан за полетом выпущенного белого голубя наблюдают канцлер ФРГ Гельмут Коль (четвертый справа), бургомистр Берлина Вальтер Момпер (в красном шарфе) и последний председатель Совета Министров ГДР Ханс Модров (стоит рядом с Момпером с поднятыми руками). С тех пор Бранденбургские ворота превратились в символ объединенной Германии.
Тремя днями ранее после встречи с Модровым Коль выступил в Дрездене, у развалин церкви Фрауэнкирхе с речью о необходимости строительства новой Германии:
Мы хотим войти в мир, в котором больше согласия и больше свободы. В котором больше сотрудничества, а не противодействия. Дом Германия, наш общий дом, должен быть построен под европейской крышей. Это должно быть целью нашей политики.