35 лет назад в Берлине открыли Бранденбургские ворота

На фотографии, сделанной в тот день на восточной стороне, в окружении горожан за полетом выпущенного белого голубя наблюдают канцлер ФРГ Гельмут Коль (четвертый справа), бургомистр Берлина Вальтер Момпер (в красном шарфе) и последний председатель Совета Министров ГДР Ханс Модров (стоит рядом с Момпером с поднятыми руками). С тех пор Бранденбургские ворота превратились в символ объединенной Германии.