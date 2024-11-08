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34-летний мужчина разбогател на 125 млн рублей, выйдя за хлебом

В графстве Кент в Великобритании местный житель выиграл 1 млн фунт стерлингов (125,3 миллиона рублей). Он разбогател, просто выйдя в магазин за хлебом.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Jonathan Hipkiss

Как сообщает Daily Star, летом 34-летний работник фабрики Люк Харрис вместе с невестой переехал в Кент. Пара искала жилье, поэтому влюбленные решили отложить свадьбу, хотя обручились еще в сентябре 2023 года. Недавно мужчина отправился в ближайший магазин за хлебом. Там он решил сыграть в моментальную лотерею.

Мужчина стер защитное покрытие на билете, сидя в машине. Оказалось, что он стал миллионером. Произошедшее повергло счастливчика в шок. Он проверил результат порядка 10 раз и долго не мог поверить, что это правда.

«Я иногда участвую в моментальной лотерее, но никогда не мечтал о таком выигрыше. Я был бы счастлив и с десяткой фунтов», — поделился британец.

Мужчина отметил, что если бы они с невестой не переехали в этот район, то вряд ли он бы оказался в этом магазине и стал обладателем такой суммы.

Люк Харрис рассказал, что пока не решил, как использовать выигрыш, но уже запланировал семейную поездку в Швецию на Рождество.
Ранее житель Волгоградской области выиграл в лотерею почти девять миллионов рублей за несколько минут.