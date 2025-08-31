31 августа — трагедия Марины Цветаевой. Почему судьба одной из самых ярких поэтесс России закончилась так страшно

В истории русской литературы XX века есть множество имен, которые стали символами эпохи — Серебряного века, революций, эмиграции и войны. Но мало у кого судьба оказалась столь драматичной, как у Марины Цветаевой. Ее жизнь — это вечный поиск, страсть, изгнание, безденежье и страшный конец в чужом городе 31 августа 1941 года. В этот день поэтесса покончила с собой в Елабуге, куда была эвакуирована вместе с сыном.