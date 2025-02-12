3000 художников выступили против против аукциона работ, написанных ИИ

Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы нашей жизни: его используют для написания текстов, советов по медицине, программирования, составления резюме и даже как собеседника. Но может ли робот написать симфонию — или взять чистый холст и превратить его в шедевр?
Аукционный дом Christie’s не сомневается в том, что может: компания организовала первый в мире аукцион работ, созданных ИИ. Всего в нем участвует 20 лотов стоимостью от 10 до 250 тысяч долларов (от 965 тысяч до 2,4 миллиона рублей).
Деньги, разумеется, получит не машина, а авторы, которые настраивали нейросеть, чтобы получить желаемый результат: среди них такие ии-художники, как Рефик Анадол и Гарольд Коэн. Торги должны пройти 20 февраля.
Впрочем, нравится эта идея не всем: 3000 художников, которые не пользуются ИИ, написали открытое письмо с требованием не проводить аукцион. В чем заключается суть конфликта, рассказала The Guardian.
Художники полагают, что нейросети, генерирующие изображения, делают это с помощью уже существующих картинок, а значит, по сути, крадут творчество других авторов. Многие из этих художников уже судятся с компаниями-авторами генеративных нейросетей.
Письмо гласит: «Многие из работ, представленных на аукционе, созданы нейросетями, которые тренировались на работах, охраняемых законом об авторском праве. Компании, которые практикуют такое, используют чужое творчество без разрешения и не оплачивают его использование».
Авторы письма объяснили, что поддержка такой авторитетной организации еще сильнее укрепит создателей искусственного интеллекта, что они все делают правильно, и мотивирует их продолжить масштабное воровство чужой интеллектуальной собственности.
Вопрос нарушения авторских прав создателями нейросетей, генерирующих изображения — таких, как Stable Diffusion и Midjourney — обсуждается с самого момента их появления. Нейросети тренируются создавать изображения с помощью множества картинок из открытых источников, где можно найти и произведения искусства, защищенные авторским правом.
Представитель Christie’s заявил, что в большинстве случаев ИИ тренировался только на изображениях, которые «скармливали» ему сами авторы конкретных работ — однако авторы письма уверены, что по крайней мере 9 лотов использовали их произведения.
Один из художников, чья работа представлена на аукционе, Мэт Драйхерст, заявил, что его тоже очень волнует вопрос авторских прав в случае с ИИ, но все обвинения он отвергает: нейросеть стала для него новой кистью, и все изображения, на которых он ее тренировал — плод его личного творчества.
Работа художника выставлена на аукционе с начальной ценой 70 тысяч долларов. Работа посвящена тому, как нейросеть интерпретирует фотопортрет жены самого художника.
Драйхерст отметил, что использование генеративных моделей не запрещено законом, и порекомендовал коллегам судиться с компаниями-изготовителями этих нейросетей, а не с авторами, которые пользуются существующим продуктом — он уверен, что это проблему не решит.
«Я возмущен, что важная дискуссия сводится к зависти к авторам, идущим в ногу со временем», — поясняет художник.
Рефик Анадол, еще один автор, чья работа представлена на аукционе, назвал происходящее «ленивой критикой и истерикой» и пояснил, что его произведение тренировались исключительно на фотоснимках NASA, доступных для публичного использования, а все остальные аргументы коллег назвал «фактически ошибочными».
Ранее рассказывали, что в России тоже предлагают ограничить использование нейросетей: сделать это советует патриарх Кирилл.