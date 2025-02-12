3000 художников выступили против против аукциона работ, написанных ИИ

Один из художников, чья работа представлена на аукционе, Мэт Драйхерст, заявил, что его тоже очень волнует вопрос авторских прав в случае с ИИ, но все обвинения он отвергает: нейросеть стала для него новой кистью, и все изображения, на которых он ее тренировал — плод его личного творчества.