30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом

До этого ученые выяснили, что потребление яиц не повышает уровень холестерина у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому большинству не нужно ограничивать потребление этого доступного источника белка и витаминов. Однако перед изменениями диеты лучше проконсультироваться с врачом, а также не стоит часто дополнять блюда из яиц сливочным маслом и беконом.