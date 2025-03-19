3 самые частые причины супружеских ссор

Чаще всего в основе конфликта лежит несовпадение точек зрения на то, как нужно обращаться с деньгами и вообще для чего они нужны. Один партнер бережлив, старается экономить и откладывать на будущее, ощущает, что несет финансовую ответственность за семью, в то время как другой может тратить деньги импульсивно, считает, что деньги нужны для того, чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Такой разный подход к деньгам неизбежно вызывает значительное напряжение в отношениях.