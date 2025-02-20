3 признака того, что вы — высокочувствительная личность

Термин «высокочувствительная личность» (ВЧЛ) означает, что нервная система у таких людей реагирует на звуки, эмоции и другие стимулы гораздо более остро, чем у остальных. ВЧЛ очень восприимчивы, склонны замечать в окружающем мире мельчайшие детали, которые упускают другие люди, им тяжело даются социальные взаимодействия, на них оказывают очень глубокое влияние красота, музыка, искусство, природа, творчество. Вот три основных признака того, что вы — ВЧЛ.
1. Вы легко перегружаетесь
Давайте мысленно вернемся в школьный класс. Яркий свет, громкая болтовня, тикающие часы. Ваше сердцебиение учащается, вам кажется, что все это буквально физически давит на вас.
Вы очень остро ощущаете окружающий мир, для вас каждый звук, каждый шум, каждый запах, каждый свет и цвет — громче, сильнее, ярче, чем для других людей.
Перегрузка нервной системы может произойти где угодно — шумные рестораны, хаотичные рабочие пространства, оживленные общественные мероприятия могут заставить вас чувствовать себя напряженным, взвинченным, обессиленным, опустошенным, словом — на пределе.
Если это про вас, то есть способы сдерживать натиск сенсорной перегрузки — используйте шумоподавляющие наушники в оживленных помещениях, выбирайте теплое акцентное освещение вместо резкого верхнего света, давайте себе возможность сделать передышку, отойти, когда все вокруг кажется слишком интенсивным и давящим.
2. Вы глубоко чувствуете эмоции
Возможно, вам регулярно говорят, что вы «слишком чувствительны» или «слишком сентиментальны», потому что слезы у вас уж очень близко — вы легко можете расплакаться на низкопробной мелодраме или посмотрев ролик с трогательным песиком или котиком.
При этом у многих ВЧЛ в процессе жизни развился защитный механизм, позволяющий им дистанцироваться от своих эмоций.
Еще в детстве сверстники, родители и другие взрослые заставили их осознать, что чрезмерная эмоциональность означает слабость и вообще раздражает окружающих. Поэтому у таких людей выработались стратегии, благодаря которым они как будто ничего не чувствуют, они просто избегают нежелательных внутренних переживаний, чувств, мыслей, ощущений. Такой разрыв со своей эмоциональной сферой приводит к отчужденности, обособленности, утрате связи с жизнью.
Если вы ВЧЛ, которая чувствует себя оторванной от своих эмоций, это может означать, что вы все еще очень чувствительны, но просто похоронили в себе эту способность.
3. Вам нужно больше времени для восстановления
Вы любите своих друзей и свою семью. У вас просто нет сил быть с ними постоянно, отдавать им себя в каждый момент жизни. В то время, как другие люди могут легко, не теряя ритма, переключаться с одного общения на другое, для вас это очень тяжело, вам требуются паузы, чтобы восстановиться. После разговора один на один вы чувствуете себя физически и эмоционально истощенным, жаждете оказаться в одиночестве, даже можете заснуть. Взаимодействие с большим количеством людей действует на вас еще более изматывающе — вашей нервной системе необходима перезагрузка, и это нормально.