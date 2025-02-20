3 признака того, что вы — высокочувствительная личность

Вы любите своих друзей и свою семью. У вас просто нет сил быть с ними постоянно, отдавать им себя в каждый момент жизни. В то время, как другие люди могут легко, не теряя ритма, переключаться с одного общения на другое, для вас это очень тяжело, вам требуются паузы, чтобы восстановиться. После разговора один на один вы чувствуете себя физически и эмоционально истощенным, жаждете оказаться в одиночестве, даже можете заснуть. Взаимодействие с большим количеством людей действует на вас еще более изматывающе — вашей нервной системе необходима перезагрузка, и это нормально.