Три необычных совета, которые помогут обезопасить себя на отдыхе у воды

Никогда не плавайте без напарника, даже если вы уверены в себе. На помощь, в случае чего, может позвать даже ребенок, при этом если ваше исчезновение под водой, например, в случае недомогания, никто не заметит — шансы на спасение будут минимальными. Купайтесь в водоемах и бассейнах только в присутствии спасателя или других людей и никогда не оставляйте детей без присмотра.