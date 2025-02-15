3 красных флага, сигнализирующих о том, что вы отдалились друг от друга

Попробуйте возродить близость между вами, намеренно проявляя друг к другу ласку и нежность с помощью небольших жестов, например возьмитесь за руки во время прогулки, неожиданно обнимитесь, сядьте ближе, и так далее. Если вы чувствуете себя неуверенно и не решаетесь сделать шаг навстречу, то откровенно признайтесь в этом партнеру: «Я скучаю по тем временам, когда мы были нежны друг с другом, давай их вернем».