29 января в VK станет больше Чехова

«Если на стене ВКонтакте висит ружье, значит, это пост к юбилею Чехова» — кажется, великий классик русской литературы говорил не совсем так, но вспомнить точную цитату получится уже сегодня в VK: на площадках платформы появится огромное число эксклюзивных материалов, посвященных творчеству писателя.
Постами в своих сообществах поделятся 140 институций и деятелей культуры страны: МХТ имени Чехова, Эрмитаж, Александринский театр, актер Сергей Безруков, певица Валерия и многие другие. Они расскажут о жизни и творчестве писателя, поделятся лекциями, экскурсиями и отрывками из спектаклей по чеховским пьесам.
Офлайн-программа
Флагманом юбилейной недели станет спектакль «Дядя Ваня»: постановку МХТ им. А. П. Чехова сперва будут транслировать на экранах в парках «Россия — моя история» в Омске, Твери, Пятигорске и Ставрополе, а затем свои версии прочтения пьесы опубликуют в VK Театр на Садовой и Театр имени Евгения Вахтангова.
В «чеховских» местах Москвы появятся арт-объекты от уличного художника Ивана Симонова, посвященные писателю. Около каждой работы будет QR-код со ссылкой на тематический канал в Дзене, где эксперты расскажут о жизни и творчестве Чехова.
Чего ждать в VK
В сообществах портала Культура.РФ ВКонтакте и в Одноклассниках появятся спектакли: «Три сестры» Московского театра «Современник», «Человек в футляре» Таганрогского театра им. А. П. Чехова и «Чайка» Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова.
А вот что планируют показать разные культурные институции:
- Новокузнецкий драматический театр — постановку «Вишневый сад»;
- Театр им. В. Ф. Комиссаржевской — спектакль «О жизни, смерти и любви…»;
- Театр Мост — спектакль «Чехов»;
- Театр им. Ленсовета — «Палату № 6» и клипы по спектаклю «Чехов. Хочется жить!», созданные актёрской труппой специально для проекта;
- Государственный Эрмитаж — уникальный контент на основе малоизвестных писем писателя;
- Международный театральный фестиваль Onlife iDEA Fest — цифровые спектакли «Бродячая. Бездомная. Дохлая собака» и «Люди, львы, орлы и куропатки» по мотивам произведений Чехова;
- Музей истории литературы имени В. И. Даля, Российская государственная библиотека для молодёжи и другие создадут серию эксклюзивных постов о неочевидных фактах из жизни писателя.
Без внимания не останутся и книги Чехова: специально для аудитории ВКонтакте в клипах отрывки из произведений Антона Павловича прочтут Сергей Безруков, Владимир Кошевой, певица Валерия и молодые артисты Театра Олега Табакова, Александринского театра, Электротеатра Станиславского, театра «Суббота» и других.
Весь цифровой контент можно будет найти по хэштегу #Чехов165.
Конкурсы и викторины
В группе ОК «Острова культуры. Сахалин» для пройдет виртуальная экскурсия по чеховским местам: серия тематических постов, после которых пользователи смогут проверить свои знания и выиграть призы.
А для ВКонтакте проект «Другое Дело» проведет в своем мини-приложении викторину «Чехов-блогер». Там же можно будет узнать, на какого персонажа из произведений писателя вы похожи, и поуправлять сценарием чеховских пьес с помощью чат-бота. Среди участников разыграют 10 подарочных боксов с шоппером, игрой и другими сувенирами от VK.