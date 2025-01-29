29 января в VK станет больше Чехова

А для ВКонтакте проект «Другое Дело» проведет в своем мини-приложении викторину «Чехов-блогер». Там же можно будет узнать, на какого персонажа из произведений писателя вы похожи, и поуправлять сценарием чеховских пьес с помощью чат-бота. Среди участников разыграют 10 подарочных боксов с шоппером, игрой и другими сувенирами от VK.