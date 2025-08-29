Начало ядерной эры СССР: как создавали первую советскую атомную бомбу

29 августа 1949 года в Советском Союзе произошло событие, которое изменило не только историю нашей страны, но и весь ход мировой политики. На Семипалатинском полигоне в Казахстане СССР впервые испытал атомную бомбу — устройство, сопоставимое по мощности с теми, что США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Этот день стал поворотным: Советский Союз навсегда покончил с американской монополией на ядерное оружие и вошел в новую эпоху — эпоху холодной войны и ядерного паритета.