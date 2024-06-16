Что известно о памятнике Салавату Юлаеву

В октябре 1773 года Салават мобилизовался на борьбу с Емельяном Пугачевым. Однако позднее вместе с отрядом Юлаев перешел на сторону восставших, которые вели осаду Оренбурга. До ноября 1774 года он руководил восстанием в республике Башкортостан. В конце марта-начале апреля того же года царские войска нанесли серьезное поражение основным повстанческим силам. 6 декабря 1774 года Салавата и его соратников схватили (сыграло роль предательство). На допросах он никого не выдал из своих товарищей. Потом его вместе с отцом избили кнутом, клеймили и отправили на пожизненную каторгу в балтийскую крепость Рогервик.