Что известно о памятнике Салавату Юлаеву

В октябре 1773 года Салават мобилизовался на борьбу с Емельяном Пугачевым. Однако позднее вместе с отрядом Юлаев перешел на сторону восставших, которые вели осаду Оренбурга. До ноября 1774 года он руководил восстанием в республике Башкортостан. В конце марта-начале апреля того же года царские войска нанесли серьезное поражение основным повстанческим силам. 6 декабря 1774 года Салавата и его соратников схватили (сыграло роль предательство). На допросах он никого не выдал из своих товарищей. Потом его вместе с отцом избили кнутом, клеймили и отправили на пожизненную каторгу в балтийскую крепость Рогервик.
Салават Юлаев был известен в народе и как поэт-импровизатор — автор стихов и песен. Из его поэтического наследия сохранилось около 500 строк в письменной и устной формах. Произведения Салавата Юлаева можно разделить на любовную («Зулейха», «Монисты твоих кос мне навевают…», «По бездорожью тропы пробивая…»), пейзажную («Мой Урал», «Родная страна», «Мой кош», «Соловей») и героическую лирику.
Почему именно он стал национальным героем Башкирии? По словам директора Центра социокультурного моделирования, кандидата философских наук Азата Бердина, прошлые башкирские восстания, при своих внушительных физически масштабах, оставались локальным, в основном башкирским делом. Восстание Салавата же было первым, в котором башкиры шли вместе с русскими и представителями других народов решать внутренние проблемы страны.
Кстати, в этом году Башкирия отпраздновала 270-летие Салавата Юлаева пораньше, 12 июня. В тот же день Уфа отмечала День города (450-летие его основания) и День России.
История памятника Салавату Юлаеву
Создать в Уфе памятник Салавату Юлаеву решили еще в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на тяготы военного времени, на создание макета и проектирование площадки выделили 140 тысяч рублей (для сравнения: танк Т-34 обошелся тогда государству в 193 тысяч рублей).
Ожидалось, что памятник установят в 1950 году. Однако по ряду причин (споры по поводу места для него, финансовые вопросы и прочее) работы затянулись. В итоге памятник открыли 17 ноября 1967 года.
Он располагается на холме перед спуском к реке Белая. Это самая крупная конная статуя в России и объект культурного наследия страны. Высота памятника достигает 9,8 метра (с постаментом — все 14 метров), а вес составляет 40 тонн.
Что происходит с памятником сейчас?
В 2019 году Башкультнаследие провело внеплановую проверку статуи. Выяснилось, что памятнику нужен ремонт: скульптура и ее конструктивная часть находятся в аварийном состоянии. Эксперты обнаружили общее коррозионное повреждение, отслоение и смещение гранитных плит на постаменте, обильное биопоражение бетона в подземной части и прочее.
Изначально предполагалось, что статую отремонтируют в цеху. Однако позже власти cообщили, что памятник отреставрируют на месте (возможно, только снимут с постамента). Работы начнутся в конце 2024 — начале 2025 года. Согласно прогнозам, они займут не один год. Ожидается, что на реконструкцию уйдет порядка 300 млн рублей.
Айгуль Сабитова