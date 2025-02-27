27-летняя лама была официально признана старейшей в мире

Сообщается, что Книга рекордов Гиннесса признала ламу по кличке Уайттоп старейшей из ныне содержащихся в неволе, а также старейшей среди тех, что когда-либо содержались в неволе. При этом лама значительно старше тех, кто живет в дикой природе. По статистике, средняя продолжительность жизни этих млекопитающих на воле составляет всего 20 лет.