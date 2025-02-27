27-летняя лама была официально признана старейшей в мире

Лама из Северной Каролины (США) была официально названа старейшей в мире, когда 26 февраля ей исполнилось 27 лет и 250 дней, — пишет UPI.
Сообщается, что Книга рекордов Гиннесса признала ламу по кличке Уайттоп старейшей из ныне содержащихся в неволе, а также старейшей среди тех, что когда-либо содержались в неволе. При этом лама значительно старше тех, кто живет в дикой природе. По статистике, средняя продолжительность жизни этих млекопитающих на воле составляет всего 20 лет.
Известно, что Уайтопп с 2006 года живет в лагере Виктори Джанкшн для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
Он [Уайттоп] так хорошо ладит с нашими гостями. Он просто лежит и позволяет детям ласкать его.
Помимо ламы в лагере живут девять лошадей, две козы, два кролика, два маленьких ослика и миниатюрная горная корова. Многие годы эти животные помогают больным детям облегчать свое физическое и эмоциональное состояние в рамках зоотерапии.
Зоотерапия — разновидность терапии, метод лечения и реабилитации с помощью животных.
Ранее рассказывали, что аэропорт Портленда предлагает услуги «лечебных лам» тем, кто боится летать.