Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

27-летняя лама была официально признана старейшей в мире

С 2006 года она участвует в программе зоотерапии, помогая детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями улучшить физическое и психологическое состояние.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

Лама из Северной Каролины (США) была официально названа старейшей в мире, когда 26 февраля ей исполнилось 27 лет и 250 дней, — пишет UPI.

Сообщается, что Книга рекордов Гиннесса признала ламу по кличке Уайттоп старейшей из ныне содержащихся в неволе, а также старейшей среди тех, что когда-либо содержались в неволе. При этом лама значительно старше тех, кто живет в дикой природе. По статистике, средняя продолжительность жизни этих млекопитающих на воле составляет всего 20 лет.

Известно, что Уайтопп с 2006 года живет в лагере Виктори Джанкшн для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Он [Уайттоп] так хорошо ладит с нашими гостями. Он просто лежит и позволяет детям ласкать его.

Билли Джо Дэвис
директор лагеря

Помимо ламы в лагере живут девять лошадей, две козы, два кролика, два маленьких ослика и миниатюрная горная корова. Многие годы эти животные помогают больным детям облегчать свое физическое и эмоциональное состояние в рамках зоотерапии.

Зоотерапия — разновидность терапии, метод лечения и реабилитации с помощью животных.

Ранее рассказывали, что аэропорт Портленда предлагает услуги «лечебных лам» тем, кто боится летать.