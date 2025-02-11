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26 колес: самый длинный автомобиль в мире

Он собран из шести лимузинов.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness Records

В 1986 году был известный коллекционер и тюнер автомобилей Джей Орберг построил самое длинное в мире авто. Его «Американская мечта» была 18,28 метра в длину и имела два двигателя, расположенных спереди и сзади машины.

Позже Орберг удлинил свое авто до 30,5 метров. Вскоре его машина попала в Книгу рекордов Гиннесса. С тех пор гигантский лимузин появлялся в журналах, телешоу и даже фильмах, но за его стремительным взлетом популярности последовало резкое падение спроса. В итоге он десятилетиями пылился на складе в Нью-Джерси, пока его не купили два автолюбителя и не восстановили в прежнем виде.

Как передает Oddity Central, сегодня «Американская мечта» выглядит как прежде: 26 совершенно новых колес, свежий слой белой краски и несколько дополнительных сантиметров к и без того внушительной длине благодаря усилиям Майкла Дезера и Майкла Мэннинга, которые нашли его в интернете и решили купить и восстановить. Они вложили несколько лет и немало денег, но результат впечатляет.

«Американская мечта» длиной 30,54 метра является самым длинным автомобилем в мире с большим отрывом, но его невероятная длина — лишь одна из многих особенностей, которые делают его особенным.

В этом сверхдлинном лимузине есть большая водяная кровать, бассейн с вышкой для прыжков в воду, джакузи и ванна, поле для мини-гольфа и даже функциональная вертолетная площадка для небольшого вертолета. Мэннинг говорит, что в нем достаточно места, чтобы с комфортом разместить до 75 взрослых пассажиров.

Хотя самый длинный в мире автомобиль технически исправен, на нем можно ездить только по прямым дорогам. На большинстве шоссе невозможно безопасно повернуть 30-метровый автомобиль, поэтому «Американская мечта» нечасто используется. Это выставочный автомобиль, и вы можете полюбоваться им в автомобильном музее Dezerland Park в Орландо, штат Флорида, США.

Ранее во Франции соорудили самый высокий велосипед в мире.