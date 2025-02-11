26 колес: самый длинный автомобиль в мире

Позже Орберг удлинил свое авто до 30,5 метров. Вскоре его машина попала в Книгу рекордов Гиннесса. С тех пор гигантский лимузин появлялся в журналах, телешоу и даже фильмах, но за его стремительным взлетом популярности последовало резкое падение спроса. В итоге он десятилетиями пылился на складе в Нью-Джерси, пока его не купили два автолюбителя и не восстановили в прежнем виде.