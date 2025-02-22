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26 февраля в Москве пройдет форум Ru.Локация «Территория жизни»

В программе — четыре тематические сессии. В них будут участвовать 20 спикеров.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Главными темами III Всероссийского форума Ru.Локация «Территория жизни» станут развитие городских пространств, создание комфортной среды, возрождение объектов культурного наследия, новое прочтение традиционных промыслов. Кроме того, участники обсудят внутренний туризм и успешные локальные бренды. Также речь пойдет о людях, которые реализуют в России свои инициативы.

Так, гости сессии «Развитие территорий» обсудят создание комфортной для жизни среды, мастер-планы городов и новые общественные пространства. Также участники коснутся вопроса восстановления и применения объектов культурного наследия.

В рамках сессии «Государство и общество» рассмотрят национальные проекты и государственные программы, нужные для поддержки общественных инициатив, а также региональный опыт и волонтерские идеи.

Участники сессии «Традиции и стиль» узнают о модных российских брендах и современном прочтении народных промыслов. Также они обсудят состояние креативных индустрий и успех российской культуры на мировых рынках. Гости сессии «Свое дело. Люди, меняющие мир» поделятся историями успеха отечественных и зарубежных предпринимателей.

К участию приглашают:

  • лидеров проектов по сохранению культурного и исторического наследия народов России;
  • представителей общественных движений, учреждений культуры и медиа;
  • архитекторов, предпринимателей, меценатов.

Также участниками смогут стать все, кто интересуется темой отечественного наследия и развития его экономического потенциала.

Деловую программу форума можно будет посмотреть онлайн в формате прямой трансляции.

Событие состоится 26 февраля в московском пространстве «Кибердом», пишет «Культура.РФ».