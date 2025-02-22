26 февраля в Москве пройдет форум Ru.Локация «Территория жизни»

Главными темами III Всероссийского форума Ru.Локация «Территория жизни» станут развитие городских пространств, создание комфортной среды, возрождение объектов культурного наследия, новое прочтение традиционных промыслов. Кроме того, участники обсудят внутренний туризм и успешные локальные бренды. Также речь пойдет о людях, которые реализуют в России свои инициативы.
Так, гости сессии «Развитие территорий» обсудят создание комфортной для жизни среды, мастер-планы городов и новые общественные пространства. Также участники коснутся вопроса восстановления и применения объектов культурного наследия.
В рамках сессии «Государство и общество» рассмотрят национальные проекты и государственные программы, нужные для поддержки общественных инициатив, а также региональный опыт и волонтерские идеи.
Участники сессии «Традиции и стиль» узнают о модных российских брендах и современном прочтении народных промыслов. Также они обсудят состояние креативных индустрий и успех российской культуры на мировых рынках. Гости сессии «Свое дело. Люди, меняющие мир» поделятся историями успеха отечественных и зарубежных предпринимателей.
К участию приглашают:
- лидеров проектов по сохранению культурного и исторического наследия народов России;
- представителей общественных движений, учреждений культуры и медиа;
- архитекторов, предпринимателей, меценатов.
Также участниками смогут стать все, кто интересуется темой отечественного наследия и развития его экономического потенциала.
Деловую программу форума можно будет посмотреть онлайн в формате прямой трансляции.
Событие состоится 26 февраля в московском пространстве «Кибердом», пишет «Культура.РФ».