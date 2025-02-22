26 февраля в Москве пройдет форум Ru.Локация «Территория жизни»

Участники сессии «Традиции и стиль» узнают о модных российских брендах и современном прочтении народных промыслов. Также они обсудят состояние креативных индустрий и успех российской культуры на мировых рынках. Гости сессии «Свое дело. Люди, меняющие мир» поделятся историями успеха отечественных и зарубежных предпринимателей.