Как открытие Витуса Беринга окончательно разделило Азию и Америку

26 августа 1728 года в истории России и всего мира произошло событие, которое навсегда изменило представление о географии. Экспедиция под руководством Витуса Беринга впервые прошла морем между Чукоткой и Аляской. С этого момента стало окончательно ясно: Азия и Америка — это разные континенты, разделенные водой, а не соединенные сушей, как предполагали многие ученые до того. Карты, учебники и даже мировая политика стали другими после этого открытия.

Александр Ставрин
Автор ВФокусе Mail
Витус Беринг

Кто такой Беринг

Витус Беринг родился в Дании, но свою судьбу связал с Россией. Он поступил на службу в российский флот еще при Петре I и быстро зарекомендовал себя как талантливый и выносливый моряк. В 1725 году именно Петр поручил ему важнейшую задачу: «отыскать земли за Камчаткой и разведать, соединяется ли Азия с Америкой». Фактически датчанин стал человеком, который открыл Америку для России и Россию — для Америки. Экспедиция, которую он возглавил, стала одной из самых трудных в XVIII веке: мореплавателям предстояло преодолеть тысячи километров через тайгу, горы, сибирские реки и только потом добраться до океана.

Плавание, которое длилось три года

Одна из сохранившихся копий карты Петра Чаплина, составленной по итогам экспедиции
Одна из сохранившихся копий карты Петра Чаплина, составленной по итогам экспедиции

Экспедиция началась в 1725 году. Моряки шли не только по воде, но и по суше: везли корабельные части, тянули за собой обозы, переживали морозы, болезни и нехватку еды. Лишь летом 1728 года судно «Святой Гавриил» смогло выйти в море. И именно 26 августа экипаж вошел в пролив, который позже получил имя своего командира. Люди впервые увидели, что два материка разделяет вода. Беринг не нашел ни одного перешейка, о котором спорили ученые, и это стало научной сенсацией. Плавание закончилось в 1730 году — экспедиция длилась почти пять лет, и лишь самые стойкие моряки сумели вернуться домой.

Почему это открытие было судьбоносным

План Охотского Острога,1737
План Охотского Острога, 1737 год

До открытия пролива многие считали, что Азия и Америка соединяются в районе Чукотки. После плавания Беринга это заблуждение было окончательно развеяно. Россия получила новые права на исследование и освоение северной части Тихого океана, а также возможность претендовать на Аляску. Именно благодаря экспедиции началось постепенное движение русских исследователей на восток, к новым землям, которые позже стали известны всему миру как Русская Америка. Можно сказать, что этот день стал началом долгой и удивительной истории русско-американских отношений, которая продолжается и сегодня.

Что делает пролив уникальным

Марка СССР, Совместная советско-американская экспедиция «Берингов Мост», 1989 год
Марка СССР, Совместная советско-американская экспедиция «Берингов Мост», 1989 год

Значение Берингова пролива нетрудно представить, если знать его размеры: ширина в самом узком месте всего 86 километров. Это не так уж много: в ясную погоду с российского берега Чукотки можно рассмотреть американскую землю — Аляску. В самом проливе находятся два небольших острова — Большой Диомид (принадлежит России) и Малый Диомид (входит в состав США). Их разделяет всего 4 километра воды, но именно здесь проходит государственная граница и линия перемены дат. Получается, что с одного острова можно буквально увидеть «завтрашний день» на другом. А еще это место — важнейший коридор миграций: именно здесь тысячи лет назад люди из Азии перешли в Америку, дав начало новым цивилизациям.

Наследие Беринга

Памятник Витусу Берингу в селе Никольское на острове Беринга
Памятник Витусу Берингу в селе Никольское на острове БерингаИсточник: Дмитрий Уткин/CC BY-SA 4.0

Сегодня имя Беринга носит не только сам пролив, но и море, остров и даже целый регион — Берингия. Его открытие стало частью золотой эпохи российских географических экспедиций, когда Россия шаг за шагом осваивала Дальний Восток и Северную Америку. В 1741 году Беринг возглавил еще одну экспедицию, во время которой открыл берега Аляски и Алеутских островов. Правда, сам он погиб от цинги на острове, который тоже носит его имя. Судьба мореплавателя оказалась трагической, но его открытия живут до сих пор, а пролив, пройденный им 26 августа, и сегодня остается символом русского присутствия в Арктике и связующим звеном между двумя континентами.

26 августа 1728 года Россия показала всему миру, что способна совершать открытия планетарного масштаба. Благодаря Берингову проливу мы не только изменили карты, но и навсегда вошли в историю как страна великих географических свершений.