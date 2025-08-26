Как открытие Витуса Беринга окончательно разделило Азию и Америку

Сегодня имя Беринга носит не только сам пролив, но и море, остров и даже целый регион — Берингия. Его открытие стало частью золотой эпохи российских географических экспедиций, когда Россия шаг за шагом осваивала Дальний Восток и Северную Америку. В 1741 году Беринг возглавил еще одну экспедицию, во время которой открыл берега Аляски и Алеутских островов. Правда, сам он погиб от цинги на острове, который тоже носит его имя. Судьба мореплавателя оказалась трагической, но его открытия живут до сих пор, а пролив, пройденный им 26 августа, и сегодня остается символом русского присутствия в Арктике и связующим звеном между двумя континентами.