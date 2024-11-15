25% россиян мечтали стать пантерой в детстве

Аналитики книжных сервисов Литрес и Livelib расспросили россиян про их любимых литературных героев: каким героем они хотели бы стать в детстве, а какие книги — прочитать своим детям.
В опросе приняли участие 600 человек из разных регионов страны. 75% опрошенных мечтали в детстве стать каким-нибудь персонажем книги.
Самым популярным литературным героем оказалась пантера Багира из Маугли (кстати, любопытный факт: в оригинальной книге это животное мужского пола, женщиной оно стало только в переводе на русский). Багира привлекала читателей отвагой и добротой.
На втором месте по популярности — Алиса из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (23%). На третьем — Пэппи Длинныйчулок из из одноименной повести Астрид Линдгрен (20%).
В героях тех, кто прошел опрос, привлекали прежде всего эти качества:
- отвага (73%);
- доброта (61%);
- сила духа (57%).
На вопрос, любили ли они читать в детстве, положительно ответил 91% опрошенных. Самые популярные книги:
- «Приключения Тома Сойера», Марк Твен — 67%;
- «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», Астрид Линдгрен — 65%;
- «Робинзон Крузо», Даниэль Дефо — 55%.
Своим детям россияне больше всего хотят почитать «Книгу джунглей» (57%). Дальше в списке идут:
- серия книг о приключениях Винни-Пуха (56%);
- «Приключения Тома Сойера» (55,9%);
- «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (55,6%);
- «Алиса в стране чудес» (52%).
Данными опроса поделился журнал «Сноб».
Ранее рассказывали, что россияне стали тратить меньше денег на книги — возможно, потому, что в детстве книги были дороже.