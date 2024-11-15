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25% россиян мечтали стать пантерой в детстве

Такие данные показал опрос Литрес о любимых литературных героях жителей страны.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Аналитики книжных сервисов Литрес и Livelib расспросили россиян про их любимых литературных героев: каким героем они хотели бы стать в детстве, а какие книги — прочитать своим детям.

В опросе приняли участие 600 человек из разных регионов страны. 75% опрошенных мечтали в детстве стать каким-нибудь персонажем книги.

Самым популярным литературным героем оказалась пантера Багира из Маугли (кстати, любопытный факт: в оригинальной книге это животное мужского пола, женщиной оно стало только в переводе на русский). Багира привлекала читателей отвагой и добротой.

На втором месте по популярности — Алиса из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (23%). На третьем — Пэппи Длинныйчулок из из одноименной повести Астрид Линдгрен (20%).

В героях тех, кто прошел опрос, привлекали прежде всего эти качества:

  • отвага (73%);
  • доброта (61%);
  • сила духа (57%).

На вопрос, любили ли они читать в детстве, положительно ответил 91% опрошенных. Самые популярные книги:

  • «Приключения Тома Сойера», Марк Твен — 67%;
  • «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», Астрид Линдгрен — 65%;
  • «Робинзон Крузо», Даниэль Дефо — 55%.

Своим детям россияне больше всего хотят почитать «Книгу джунглей» (57%). Дальше в списке идут:

  • серия книг о приключениях Винни-Пуха (56%);
  • «Приключения Тома Сойера» (55,9%);
  • «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (55,6%);
  • «Алиса в стране чудес» (52%).

Данными опроса поделился журнал «Сноб».

Ранее рассказывали, что россияне стали тратить меньше денег на книги — возможно, потому, что в детстве книги были дороже.