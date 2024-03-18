2100-летнюю плиту с наставлениями царя Антиоха I нашли в Турции

Антиох I (69−34 до н. э.) принадлежал к династии Ервандидов и правил Коммагеной, которая существовала с 163 до 72 г. н.э. После этого она стала частью римской провинции — Сирии. Сам Антиох I «не только считал себя богом, но и стремился быть экуменистом, объединившим все религии». Могила царя находится на вершине горы Немрут.