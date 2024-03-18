2100-летнюю плиту с наставлениями царя Антиоха I нашли в Турции

Уникальная рельефная скульптура возрастом 2100 лет найдена в окрестностях турецкой деревни Оневлер. На поверхности каменной плиты содержатся наставления царя Антиоха I. Об этом сообщает Arkeonews.
Жители турецкого села нашли гигантскую стелу осенью 2023 года, после чего сообщили об этом в музей. Исследовать древний артефакт прилетели ученые из Оксфордского и Пизанского университетов. Из-за крутых скалистых склонов плиту пришлось доставить по воздуху в город Перре с помощью вертолета.
«Это надпись, которая прольет свет на историю человечества и царства Коммагена. Для нас большая честь участвовать в изучении этого памятника», — отметила профессор Маргарита Фаселла.
Антиох I (69−34 до н. э.) принадлежал к династии Ервандидов и правил Коммагеной, которая существовала с 163 до 72 г. н.э. После этого она стала частью римской провинции — Сирии. Сам Антиох I «не только считал себя богом, но и стремился быть экуменистом, объединившим все религии». Могила царя находится на вершине горы Немрут.
Незадолго до этого ученые нашли в Италии систему старинных военных укреплений, которая на протяжении многих лет была захоронена под деревней бронзового века. Раскопки на этом месте неоднократно проводились с 1970-х годов, однако остатки военных сооружений были обнаружены впервые.