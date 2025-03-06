210 лет назад родился Петр Ершов — автор сказки «Конек-Горбунок»

После окончания университета Ершов собирался всецело посвятить себя литературе. Но судьба распорядилась иначе. После внезапной смерти отца, а затем и старшего брата Петр Павлович был вынужден вернуться к матери в Тобольск. Писатель понимал, что литературным заработком в Тобольске не прожить, придется поступать на службу. В 1836 году он начал работать учителем в Тобольской гимназии. Сначала он, без особого удовольствия, преподавал латынь, затем — философию и словесность в старших классах, что было Ершову больше по душе. Его лекций по словесности, судя по воспоминаниям учеников, все ожидали с большим нетерпением.