210 лет назад родился Петр Ершов — автор сказки «Конек-Горбунок»

Когда Петру исполнилось 11 лет, Павла Алексеевича перевели в Тобольск. Будущего писателя вместе с братом определили в местную гимназию, директором которой, кстати, был Иван Павлович Менделеев — отец знаменитого химика. Сам город с его каменными домами, древним кремлем, Чувашским мысом и городской ярмаркой произвели на Петра Ершова неизгладимое впечатление. Именно здесь он влюбился в русский фольклор — с удовольствием запоминал сказки, учил пословицы и поговорки.
В 1830 году Ершовы вновь переехали. На этот раз в Санкт-Петербург. Петр Павлович поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на философско-юридический факультет, который успешно окончил спустя четыре года со степенью кандидата (аналог современного диплома с отличием). В студенческие годы Ершов познакомился с профессором русской словесности, критиком и издателем Петром Плетневым, а также с Василием Жуковским и Александром Пушкиным. Тогда же Петр Павлович создал первое и самое известное свое произведение — сказку в стихах «Конек-Горбунок» (некоторые литературоведы считают, что ее первые четыре стиха придумал Пушкин и что он же отредактировал изначальную рукопись Ершова).
Первый раз отрывок из «Конька-Горбунка» был прочитан Плетневым во время лекции сокурсникам Ершова. Другой отрывок из произведения появился в мае 1834 года в популярном журнале «Библиотека для чтения» и сопровождался похвальным отзывом журналиста Осипа Сенковского. А уже в октябре сказка Ершова вышла отдельным изданием. При жизни Петра Павловича «Конек-Горбунок» был переиздан семь раз, причем для четвертого издания 1856 года текст был Ершовым значительно переработан, и окончательным авторским считается именно этот вариант.
Хотя «Конек-горбунок» — прекрасный образец литературной сказки, народного в ней не меньше, чем авторского. Это признавал и сам Ершов. По его словам, он только привел услышанное из уст рассказчиков в более стройный вид и местами дополнил. Возможно поэтому, известный литературный критик Виссарион Белинский пенял Ершову, что в его произведении «есть русские слова, а нет русского духа». Несмотря на это, отзывы о дебютном произведении начинающего литератора были в основном комплементарными. Пушкин, в отличие от Белинского, русский дух в сказе уловил и дал мастерству Петра Павловича такую характеристику: «Этот Ершов владеет русским стихом, точно своим крепостным мужиком!… прекрасный рассказчик, чуткий знаток народного поэтического слова…».
Да и сам Ершов, без ложной скромности, считал первую пробу пера очень удачной и добавлял, что «на “Коньке-Горбунке” воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку — зазвенела родная — и русское сердце отозвалось».
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На волне успеха «Конька-Горбунка», к печати было одобрено следующее произведение Ершова — первая, а затем и вторая часть его баллады под названием «Сибирский казак». Это старинная быль о молодом сибирском казаке, вынужденном оставить жену и по приказу атамана «идти на киргизов войною». Спустя почти десять лет первая часть баллады была переработана и положена на музыку. Она стала строевой песней 2-го Сибирского Казачьего полка, а также вошла в репертуар многих исполнителей народной музыки.
После окончания университета Ершов собирался всецело посвятить себя литературе. Но судьба распорядилась иначе. После внезапной смерти отца, а затем и старшего брата Петр Павлович был вынужден вернуться к матери в Тобольск. Писатель понимал, что литературным заработком в Тобольске не прожить, придется поступать на службу. В 1836 году он начал работать учителем в Тобольской гимназии. Сначала он, без особого удовольствия, преподавал латынь, затем — философию и словесность в старших классах, что было Ершову больше по душе. Его лекций по словесности, судя по воспоминаниям учеников, все ожидали с большим нетерпением.
С 1844 года Ершов стал инспектором гимназии, а с 1857 года — ее директором. Ершов инициировал открытие женских школ в Кургане, Тюмени, Ишиме, Омске, а также «Общества вспомоществования студентам Тобольской губернии». Декабрист Михаил Фонвизин писал другому ссыльному декабристу Ивану Якушкину: «Я недавно читал упражнения в словесности учеников… и не мог довольно налюбоваться их сочинениями. Этим они обязаны учителю словесности Ершову, человеку с дарованием, знающему превосходно свой язык… Ничто не может быть полезнее деятельности этого человека…».
Педагогической деятельностью Петр Павлович занимался вплоть до 1862 года, но при этом он не оставлял занятий литературой. Его стихи печатали в журналах и альманахах. Также он создал несколько одноактных пьес, отослал в Санкт-Петербург либретто оперы «Жених-мертвец». Вместе с учителями и учениками старших классов Ершов организовал в гимназии любительский театр. Кроме «Недоросля», водевилей «Филаткина свадьба» и «Искатель обеда» в театре ставили пьесы, написанные самим Ершовым. Среди них: «Сельский праздник», «Суворов и станционный смотритель», комическая опера «Якутские божки».
В 1857-м в журнале «Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусства, промышленности и общежития» был опубликован цикл из семи рассказов Петра Павловича «Осенние вечера». Он также выступала редактором первой сибирской газеты «Тобольские губернские ведомости». Собственные статьи в ней Ершов подписывал псевдонимами: «Житель Тобольска», «Любитель», «Тобольский житель».
Но несмотря на достаточно богатое литературное наследие, Ершов так и остался, по мнению многих литературоведов, «человеком одной книги». Никакие его произведения не смогли сравниться с успехом и популярностью «Конька-Горбунка», по сюжету которого в 1864 году в Мариинском театре был поставлен балет на музыку Цезаря Пуни. А спустя почти век — еще один, но уже на музыку известного композитора Родиона Щедрина.
Петра Павловича Ершова не стало 30 августа (18-го по старому стилю) 1869 года. Похоронен он в Тобольске на Завальном кладбище. В 1960 году деревня Безруково, в которой родился замечательный поэт, писатель и педагог, была переименована в его честь.