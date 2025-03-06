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210 лет назад родился Петр Ершов — автор сказки «Конек-Горбунок»

Поэт, прозаик, педагог Петр Павлович Ершов родился 6 марта (22 февраля по старому стилю) 1815 года в деревне Безруково Ишимского округа Тобольской губернии (ныне Ершово Тюменской области). Его отец — Павел Алексеевич Ершов — был становым приставом (полицейским среднего звена) и, по долгу службы, был вынужден вместе с семьей часто менять место жительства.

Источник: wikipedia.org

Когда Петру исполнилось 11 лет, Павла Алексеевича перевели в Тобольск. Будущего писателя вместе с братом определили в местную гимназию, директором которой, кстати, был Иван Павлович Менделеев — отец знаменитого химика. Сам город с его каменными домами, древним кремлем, Чувашским мысом и городской ярмаркой произвели на Петра Ершова неизгладимое впечатление. Именно здесь он влюбился в русский фольклор — с удовольствием запоминал сказки, учил пословицы и поговорки.

В 1830 году Ершовы вновь переехали. На этот раз в Санкт-Петербург. Петр Павлович поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на философско-юридический факультет, который успешно окончил спустя четыре года со степенью кандидата (аналог современного диплома с отличием). В студенческие годы Ершов познакомился с профессором русской словесности, критиком и издателем Петром Плетневым, а также с Василием Жуковским и Александром Пушкиным. Тогда же Петр Павлович создал первое и самое известное свое произведение — сказку в стихах «Конек-Горбунок» (некоторые литературоведы считают, что ее первые четыре стиха придумал Пушкин и что он же отредактировал изначальную рукопись Ершова).

Первый раз отрывок из «Конька-Горбунка» был прочитан Плетневым во время лекции сокурсникам Ершова. Другой отрывок из произведения появился в мае 1834 года в популярном журнале «Библиотека для чтения» и сопровождался похвальным отзывом журналиста Осипа Сенковского. А уже в октябре сказка Ершова вышла отдельным изданием. При жизни Петра Павловича «Конек-Горбунок» был переиздан семь раз, причем для четвертого издания 1856 года текст был Ершовым значительно переработан, и окончательным авторским считается именно этот вариант.

Хотя «Конек-горбунок» — прекрасный образец литературной сказки, народного в ней не меньше, чем авторского. Это признавал и сам Ершов. По его словам, он только привел услышанное из уст рассказчиков в более стройный вид и местами дополнил. Возможно поэтому, известный литературный критик Виссарион Белинский пенял Ершову, что в его произведении «есть русские слова, а нет русского духа». Несмотря на это, отзывы о дебютном произведении начинающего литератора были в основном комплементарными. Пушкин, в отличие от Белинского, русский дух в сказе уловил и дал мастерству Петра Павловича такую характеристику: «Этот Ершов владеет русским стихом, точно своим крепостным мужиком!… прекрасный рассказчик, чуткий знаток народного поэтического слова…».

Да и сам Ершов, без ложной скромности, считал первую пробу пера очень удачной и добавлял, что «на “Коньке-Горбунке” воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку — зазвенела родная — и русское сердце отозвалось».

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На волне успеха «Конька-Горбунка», к печати было одобрено следующее произведение Ершова — первая, а затем и вторая часть его баллады под названием «Сибирский казак». Это старинная быль о молодом сибирском казаке, вынужденном оставить жену и по приказу атамана «идти на киргизов войною». Спустя почти десять лет первая часть баллады была переработана и положена на музыку. Она стала строевой песней 2-го Сибирского Казачьего полка, а также вошла в репертуар многих исполнителей народной музыки.

После окончания университета Ершов собирался всецело посвятить себя литературе. Но судьба распорядилась иначе. После внезапной смерти отца, а затем и старшего брата Петр Павлович был вынужден вернуться к матери в Тобольск. Писатель понимал, что литературным заработком в Тобольске не прожить, придется поступать на службу. В 1836 году он начал работать учителем в Тобольской гимназии. Сначала он, без особого удовольствия, преподавал латынь, затем — философию и словесность в старших классах, что было Ершову больше по душе. Его лекций по словесности, судя по воспоминаниям учеников, все ожидали с большим нетерпением.

С 1844 года Ершов стал инспектором гимназии, а с 1857 года — ее директором. Ершов инициировал открытие женских школ в Кургане, Тюмени, Ишиме, Омске, а также «Общества вспомоществования студентам Тобольской губернии». Декабрист Михаил Фонвизин писал другому ссыльному декабристу Ивану Якушкину: «Я недавно читал упражнения в словесности учеников… и не мог довольно налюбоваться их сочинениями. Этим они обязаны учителю словесности Ершову, человеку с дарованием, знающему превосходно свой язык… Ничто не может быть полезнее деятельности этого человека…».

Конек горбунок, сказка в картинках. 1885 год
Конек горбунок, сказка в картинках. 1885 годИсточник: НЭБ

Педагогической деятельностью Петр Павлович занимался вплоть до 1862 года, но при этом он не оставлял занятий литературой. Его стихи печатали в журналах и альманахах. Также он создал несколько одноактных пьес, отослал в Санкт-Петербург либретто оперы «Жених-мертвец». Вместе с учителями и учениками старших классов Ершов организовал в гимназии любительский театр. Кроме «Недоросля», водевилей «Филаткина свадьба» и «Искатель обеда» в театре ставили пьесы, написанные самим Ершовым. Среди них: «Сельский праздник», «Суворов и станционный смотритель», комическая опера «Якутские божки».

В 1857-м в журнале «Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусства, промышленности и общежития» был опубликован цикл из семи рассказов Петра Павловича «Осенние вечера». Он также выступала редактором первой сибирской газеты «Тобольские губернские ведомости». Собственные статьи в ней Ершов подписывал псевдонимами: «Житель Тобольска», «Любитель», «Тобольский житель».

Петр Павлович Ершов. 1872 год
Петр Павлович Ершов. 1872 год Источник: Аукционный дом «Литфонд»

Но несмотря на достаточно богатое литературное наследие, Ершов так и остался, по мнению многих литературоведов, «человеком одной книги». Никакие его произведения не смогли сравниться с успехом и популярностью «Конька-Горбунка», по сюжету которого в 1864 году в Мариинском театре был поставлен балет на музыку Цезаря Пуни. А спустя почти век — еще один, но уже на музыку известного композитора Родиона Щедрина.

Петра Павловича Ершова не стало 30 августа (18-го по старому стилю) 1869 года. Похоронен он в Тобольске на Завальном кладбище. В 1960 году деревня Безруково, в которой родился замечательный поэт, писатель и педагог, была переименована в его честь.