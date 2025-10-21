21 октября — день Памяти преподобной Пелагеи Антиохийской, что можно делать в этот день, чего нельзя

Преподобная Пелагея Антиохийская
День памяти установлен Церковью в честь святости жизни Пелагии, которая, по преданию, была грешницей, принявшей христианство и полностью изменившей свою жизнь. После покаяния она ушла в пустыню, приняв аскетический образ жизни и посвятив себя духовному подвигу. Праздник почитает ее пример искреннего раскаяния, преображения и смирения.
Трифон, архимандрит Вятский
День памяти святого Трифона, архимандрита Вятского, установлен в честь подвижника Русской православной церкви, который прославился своей духовной жизнью и служением в Вятской епархии. Святой Трифон жил в XVII веке и был известен своей глубокой молитвенной жизнью, строгим аскетизмом и пастырской заботой о пастве. Его канонизация и установление дня памяти — важное событие для верующих Вятской земли, которые чтят его как заступника и духовного наставника.
День памяти Трифона отмечается ежегодно в православном календаре. В этот день в храмах Вятской епархии и в тех, где почитается святой Трифон, проходят праздничные богослужения — Всенощное бдение, Литургия и молебны с канонами в честь святого. Верующие приходят помолиться у его икон, просят о помощи и заступничестве, вспоминают его подвиги. Часто устраиваются крестные ходы, особенно в местах связанных с жизнью и служением святого.
Что можно делать в этот день
Можно посещать богослужения и участвовать в молитвах, делать просьбы о духовной и земной помощи через заступничество святого Трифона, заниматься личным духовным подвигом, размышлять о покаянии и переменах в жизни, совершать добрые дела, помогать нуждающимся, как проявление христианской любви.
В этот день принято усиливать духовные подвиги — чтение Писания, молитву.
Что нельзя делать
Нельзя заниматься тяжелым трудом без крайней необходимости, так как это праздник памяти святого и время духовного сосредоточения. Не рекомендуется ссориться, ругаться, вести себя грубо или безответственно.
Не стоит устраивать шумные светские развлечения и празднования, нарушающие благоговение дня. Воздержание от излишеств в еде и пьянства считается правильным в этот день.