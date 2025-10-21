Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 октября — день Памяти преподобной Пелагеи Антиохийской, что можно делать в этот день, чего нельзя

Преподобная Пелагия Антиохийская — святая православная подвижница, известная своим примером покаяния и отречения от мирской жизни. Ее память чтят в день 21 октября. Эта дата не является переходящей — каждый год происходит в одну дату.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

Преподобная Пелагея Антиохийская

День памяти установлен Церковью в честь святости жизни Пелагии, которая, по преданию, была грешницей, принявшей христианство и полностью изменившей свою жизнь. После покаяния она ушла в пустыню, приняв аскетический образ жизни и посвятив себя духовному подвигу. Праздник почитает ее пример искреннего раскаяния, преображения и смирения.

Трифон, архимандрит Вятский

День памяти святого Трифона, архимандрита Вятского, установлен в честь подвижника Русской православной церкви, который прославился своей духовной жизнью и служением в Вятской епархии. Святой Трифон жил в XVII веке и был известен своей глубокой молитвенной жизнью, строгим аскетизмом и пастырской заботой о пастве. Его канонизация и установление дня памяти — важное событие для верующих Вятской земли, которые чтят его как заступника и духовного наставника.

День памяти Трифона отмечается ежегодно в православном календаре. В этот день в храмах Вятской епархии и в тех, где почитается святой Трифон, проходят праздничные богослужения — Всенощное бдение, Литургия и молебны с канонами в честь святого. Верующие приходят помолиться у его икон, просят о помощи и заступничестве, вспоминают его подвиги. Часто устраиваются крестные ходы, особенно в местах связанных с жизнью и служением святого.

Что можно делать в этот день

Можно посещать богослужения и участвовать в молитвах, делать просьбы о духовной и земной помощи через заступничество святого Трифона, заниматься личным духовным подвигом, размышлять о покаянии и переменах в жизни, совершать добрые дела, помогать нуждающимся, как проявление христианской любви.

В этот день принято усиливать духовные подвиги — чтение Писания, молитву.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым трудом без крайней необходимости, так как это праздник памяти святого и время духовного сосредоточения. Не рекомендуется ссориться, ругаться, вести себя грубо или безответственно.

Не стоит устраивать шумные светские развлечения и празднования, нарушающие благоговение дня. Воздержание от излишеств в еде и пьянства считается правильным в этот день.

Узнать больше по теме
Молитва: тихий разговор с Богом
Молитва может быть произнесена вслух или про себя, по заученному тексту или своими словами — главное, чтобы она шла от сердца. Важное о значении молитв — в нашем материале.
Читать дальше