21 октября — день Памяти преподобной Пелагеи Антиохийской, что можно делать в этот день, чего нельзя

День памяти Трифона отмечается ежегодно в православном календаре. В этот день в храмах Вятской епархии и в тех, где почитается святой Трифон, проходят праздничные богослужения — Всенощное бдение, Литургия и молебны с канонами в честь святого. Верующие приходят помолиться у его икон, просят о помощи и заступничестве, вспоминают его подвиги. Часто устраиваются крестные ходы, особенно в местах связанных с жизнью и служением святого.