«21 числа в зале № 21». Семья Шатунова выиграла суд за права на его песни

Любопытное совпадение
Накануне Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение Хостинского районного суда города Сочи от 14 августа 2024 года о признании исключительных прав семьи Юрия Шатунова на его творчество. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал Сергей Васильев, адвокат семьи Юрия Шатунова, представляющий интересы его супруги Светланы и детей: сына Дэнниса и дочери Эстеллы.
«Суд отказал в апелляционных жалобах Андрею Разину и Валентине Кузнецовой (мать покойного Сергея Кузнецова — прим. ред.)», — сообщил Сергей Васильев. Адвокат поделился с порталом aif.ru любопытным совпадением: «Вчера, 21 ноября, мы выиграли разбирательство в зале суда под номером 21».
Турецкоподданный. Как известный персонаж
Еще один любопытный факт — во время заседания суда стало известно, что Андрей Разин стал гражданином Турции.
«Представитель Разина заявил, что продюсер каким-то образом зарегистрировал на свое имя права на хиты Юрия Шатунова в Турции, — продолжил Васильев в беседе с aif.ru. — То есть г-н Разин у нас теперь турецкоподданный, прям как известный персонаж». При этом, отметил адвокат семьи Шатунова, представитель Разина констатировал, что соответствующего договора между Турцией и Россией по защите авторских права нет.
Разин еще при жизни Шатунова затеял многолетнюю тяжбу, запрещая под надуманным предлогом исполнять музыканту его же хиты. «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» стали известны благодаря исполнению Шатунова, который начал свой творческий путь в 80-х годах прошлого века. Поклонники называют его «кумиром четырех поколений». После смерти Шатунова Разин продолжил судебные разбирательства с его семьей.
И 21 ноября проиграл в очередной раз. «Со вчерашнего дня решение суда вступило в законную силу. Оно работает. Семья Юрия Васильевича будет использовать его для своей защиты», — подытожил в беседе с aif.ru адвокат Васильев.
Менял адреса, как перчатки
Тяжба за творческое наследие Шатунова началась еще при жизни музыканта. Есть мнение, и его транслирует большинство поклонников Шатунова, что именно тяжба с Разиным истрепала нервы музыканта и стала причиной его скоропостижной кончины. Проигрывая и подавая апелляции, Разин намеренно менял места регистрации, чтобы тормозить судебный процесс. Так, в прошлом году Разин был зарегистрирован в Новой Москве в деревне Мешково, на улице Рябиновая. И это был уже четвертый его российский адрес за время судебных процессов. До этого была улица Спартака в Ставрополе, еще раньше — переулок Приветный в селе Привольное Ставропольского края, а еще раньше — улица Учительская в Сочи.
Был даже адрес в Минске. В прошлом году Разин подал заявление прокурору города Москвы на вдову Юрия Васильевича Шатунова Светлану. И в качестве регистрации там значился интересный адрес — город Минск, ул. Киселева, дом 11. По этому адресу в белорусской столице находится многоквартирный дом. Но номер квартиры Разин не указал.
Одновременно с этим Разин вел почти ежедневно прямые эфиры из США, не скрывая, что уже несколько лет живет за океаном. Теперь же продюсер перебрался в Турцию. И оттуда продолжает воевать с семьей Шатунова.
Экспертиза подтвердила, что подпись — подделка
Разин в своих претензиях на 23 хита «Ласкового мая» уверяет, что якобы еще в 1990-х реальный автор «Белых роз» и основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов по договору передал ему права на все свои произведения. Адвокат Васильев поясняет: «Разин говорит про некий документ от 1992 года, оригинал которого никто никогда не видел. Оригинал этого договора никогда не был представлен в судах — только ксерокопия. Есть несколько экспертиз, в частности, одна из них сделана в рамках уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия, которое проводится в Москве. Данная экспертиза подтвердила, что подпись изготовлена не Кузнецовым. По факту это подделка». Ответил адвокат семьи музыканта и на вопрос, какие существуют доказательства прав Шатунова, а теперь уже и его наследников, на хиты «Ласкового мая». «Это договор 2019 года между Сергеем Борисовичем Кузнецовым и Юрием Васильевичем Шатуновым о передаче последнему прав на песни Кузнецова, среди которых все хиты “Ласкового мая”, — продолжает Васильев. — Я лично присутствовал при подписании этого договора. И мы представляли в суды оригинал».