«21 числа в зале № 21». Семья Шатунова выиграла суд за права на его песни

Разин в своих претензиях на 23 хита «Ласкового мая» уверяет, что якобы еще в 1990-х реальный автор «Белых роз» и основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов по договору передал ему права на все свои произведения. Адвокат Васильев поясняет: «Разин говорит про некий документ от 1992 года, оригинал которого никто никогда не видел. Оригинал этого договора никогда не был представлен в судах — только ксерокопия. Есть несколько экспертиз, в частности, одна из них сделана в рамках уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия, которое проводится в Москве. Данная экспертиза подтвердила, что подпись изготовлена не Кузнецовым. По факту это подделка». Ответил адвокат семьи музыканта и на вопрос, какие существуют доказательства прав Шатунова, а теперь уже и его наследников, на хиты «Ласкового мая». «Это договор 2019 года между Сергеем Борисовичем Кузнецовым и Юрием Васильевичем Шатуновым о передаче последнему прав на песни Кузнецова, среди которых все хиты “Ласкового мая”, — продолжает Васильев. — Я лично присутствовал при подписании этого договора. И мы представляли в суды оригинал».