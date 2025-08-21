1968 год: как операция «Дунай» изменила политический курс Европы

В начале 1968 года в Чехословакии к власти пришло новое руководство во главе с Александром Дубчеком. Провозглашенные им реформы назывались курсом на «социализм с человеческим лицом». Внутри страны это означало отмену цензуры, легализацию оппозиционных течений, появление многопартийных идей и фактическое ослабление роли Коммунистической партии. Внешнеполитическая опасность состояла в том, что курс Дубчека все больше отдалял страну от Варшавского договора и сближал с Западом.
В Москве и других столицах социалистического содружества понимали: если Чехословакия пойдет по пути отказа от социалистических принципов, это станет примером для других стран региона. По сути, речь шла о сохранении стабильности в Восточной Европе, у границ России.
Решение о вводе войск принималось коллегиально, при участии руководства социалистических стран. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года началась операция «Дунай». В Чехословакию вошли около 200 тысяч военнослужащих и до 5 тысяч единиц техники. Советские воздушно-десантные части первыми заняли пражский аэропорт, после чего туда стали прибывать транспортные самолеты с личным составом и техникой. Практически одновременно были взяты под контроль правительственные учреждения, радиостанции и телевидение.
Важно подчеркнуть, что ввод войск носил превентивный характер. Советское и союзное командования стремились избежать масштабных столкновений и кровопролития. Но в условиях, когда часть населения, особенно молодежь, воспринимала происходящее как неожиданность, в ряде городов случились стихийные акции протеста. Были случаи блокирования улиц, попытки преградить путь танкам. В этих инцидентах погибли люди — по официальным данным, около сотни граждан, многие получили ранения. Советское руководство неоднократно подчеркивало, что цель операции — не борьба с народом Чехословакии, а пресечение угрозы реставрации либеральных западных сил в чехословацкой политике.
Александр Дубчек и его сторонники были доставлены в Москву для переговоров. В результате руководство Чехословакии обязалось скорректировать курс и вернуться в рамки общей линии социалистического содружества. Страна сохранила членство в Варшавском договоре, ее экономика продолжила развиваться по социалистическим принципам, а возможное движение в сторону западного блока было остановлено.
Операция «Дунай» показала решимость СССР и союзников отстаивать принципы коллективной безопасности. Именно в те годы сложилась так называемая доктрина Брежнева — идея, что судьба каждой социалистической страны не является исключительно внутренним делом, а напрямую связана с безопасностью и единством всего блока. Иначе говоря, отказ от социалистического пути в одной стране рассматривался как угроза для всех.
Сегодня события августа 1968 года по-разному оцениваются в разных странах. В Чехии и Словакии чаще вспоминают трагедию человеческих жертв и упущенные надежды. В России же все больше обращают внимание на широкий геополитический контекст. Ввод войск не позволил разрушить систему Варшавского договора, а значит, укрепил позиции СССР в мировой политике. Он стал сигналом и для НАТО, и для США: Советский Союз не допустит изменения баланса сил в Европе в ущерб социалистическому лагерю.
21 августа — это дата, которая напоминает нам о сложных противоречиях холодной войны. Но с исторической точки зрения операция «Дунай» сыграла стабилизирующую роль: она остановила сценарий, при котором Чехословакия могла бы повторить судьбу Югославии или уйти в орбиту западных держав задолго до конца 1980-х.
Александр Ставрин