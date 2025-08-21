1968 год: как операция «Дунай» изменила политический курс Европы

Сегодня события августа 1968 года по-разному оцениваются в разных странах. В Чехии и Словакии чаще вспоминают трагедию человеческих жертв и упущенные надежды. В России же все больше обращают внимание на широкий геополитический контекст. Ввод войск не позволил разрушить систему Варшавского договора, а значит, укрепил позиции СССР в мировой политике. Он стал сигналом и для НАТО, и для США: Советский Союз не допустит изменения баланса сил в Европе в ущерб социалистическому лагерю.