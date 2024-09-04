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2032 удара за 24 часа: команда Кентукки по боулингу побила мировой рекорд

И хотя команда побила ранее установленный рекорд уже через 14 часов после начала марафона, игру в боулинг решили продолжить.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Команда по боулингу из Кентукки установила новый рекорд Гиннесса, совершив 2032 коллективных удара за 24 часа.

2 сентября Стив и Трейс Уайзманы, Кайл Рид и Эрик Ховард завершили свой 24-часовой марафон по боулингу на первой линии в Kingpin в Джефферсон Тауне (Западная Виргиния, США).

Сообщается, что мужчины побили мировой рекорд Гиннесса уже примерно через 14 часов после начала игры, однако они решили продолжить марафон, благодаря чему в течение 24 часов смогли нанести в общей сложности 2032 удара.

Известно, что братья Уайзмен, входящие в состав команды, ранее уже являлись обладателями мирового рекорда по количеству кеглей, «сбитых за 24 часа командой из двух человек», и другого рекорда по количеству кеглей, «сбитых за 24 часа командой из четырех человек».

У каждого — свои рекорды: ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал австралиец, который не спал 12 дней, годовалый художник и девушка, надевшая 45 свитеров одновременно.