2032 удара за 24 часа: команда Кентукки по боулингу побила мировой рекорд

Известно, что братья Уайзмен, входящие в состав команды, ранее уже являлись обладателями мирового рекорда по количеству кеглей, «сбитых за 24 часа командой из двух человек», и другого рекорда по количеству кеглей, «сбитых за 24 часа командой из четырех человек».