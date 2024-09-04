2032 удара за 24 часа: команда Кентукки по боулингу побила мировой рекорд

Команда по боулингу из Кентукки установила новый рекорд Гиннесса, совершив 2032 коллективных удара за 24 часа.
2 сентября Стив и Трейс Уайзманы, Кайл Рид и Эрик Ховард завершили свой 24-часовой марафон по боулингу на первой линии в Kingpin в Джефферсон Тауне (Западная Виргиния, США).
Сообщается, что мужчины побили мировой рекорд Гиннесса уже примерно через 14 часов после начала игры, однако они решили продолжить марафон, благодаря чему в течение 24 часов смогли нанести в общей сложности 2032 удара.
Известно, что братья Уайзмен, входящие в состав команды, ранее уже являлись обладателями мирового рекорда по количеству кеглей, «сбитых за 24 часа командой из двух человек», и другого рекорда по количеству кеглей, «сбитых за 24 часа командой из четырех человек».