20 тысяч литров пива Гиннесс украли в Великобритании

Накануне Рождества Великобритания столкнулась с необычным дефицитом: в пабах стало заканчиваться знаменитое пиво «Гиннесс». Некоторые заведения даже начали вводить квоты на его продажи, чтобы хоть немного темного напитка хватило каждому желающему.
Супермаркеты начали опасаться массовых закупок (как всегда происходит при угрозе дефицита), а Diageo, компания-производитель пива, даже срочно ввезла в страну запасы пива из Ирландии.
Но оказалось, что ради любимого пива жители страны готовы пойти и на более отчаянные меры. Про шокирующее пивное преступление рассказала газета Гардиан.
Эта история произошла еще в середине декабря, но ее подробности стали известны только сейчас. В центре страны, в Нортгемптоншире, с одной из автостоянок пропал целый грузовик «Гиннесса», перевозивший 400 50-литровых кег с пивом. Естественно, дефицит это только усилило.
Подрядчик, осуществлявший перевозку, заявил в полицию о краже, но местонахождение пивного грузовика неизвестно полиции по сей день.
Кстати, в самом дефиците «Гиннесса» аналитики винят молодежь: по их мнению, дело в очередном тренде из соцсетей, где поколение Х фотографируется с пинтой пива в руке. Diageo сознательно продвигала марку среди молодых любителей пива, но, судя по всему, немного перестаралась.
Как сообщает издание, «море пива» крадут в Великобритании не впервые: в 2007 году неизвестные тоже решили устроить себе яркое Рождество, и незадолго до праздника выкрали запас алкогольного напитка прямо с пивоваренного завода St James’s Gate на грузовике: тогда уловом похитителей стало 180 кег «Гиннесса», 180 кег Budweiser и 90 кег Carlsberg (общий объем — примерно 22 700 литров).
В целом же конец года в стране оказался богат на гастрономические преступления: в октябре неизвестные похитили 22 тонны сыра, а в начале декабря — грузовик дорогих пирогов. Пироги с тех пор обнаружили, а вот сыр до сих пор не найден — как знать, может кто-то сейчас запивает его ворованным пивом.