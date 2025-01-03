20 тысяч литров пива Гиннесс украли в Великобритании

В целом же конец года в стране оказался богат на гастрономические преступления: в октябре неизвестные похитили 22 тонны сыра, а в начале декабря — грузовик дорогих пирогов. Пироги с тех пор обнаружили, а вот сыр до сих пор не найден — как знать, может кто-то сейчас запивает его ворованным пивом.